«Для Путина на самом деле готовили другие должности» 1 1.05.2024, 10:45

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Будущий диктатор интуитивно чувствовал, что его в любой момент могут прогнать.

Глава РФ Владимир Путин готовится к своей пятой инаугурации, которая запланирована на 7 мая 2024 года. Со времени первой каденции глава Кремля кардинально изменился.

Вице-премьер правительства Чеченской республики Ичкерия, чеченский политик Руслан Кутаев рассказал «24 Каналу», что в начале своего правления Путин всегда сидел в самом конце большого стола. Он интуитивно чувствовал, что его в любой момент могут прогнать.

«Путин долго не мог привыкнуть к тому, что его поставили руководить страной и сделали президентом. Это свидетельствует о том, что он все-таки был случайным человеком», – сказал Руслан Кутаев.

Для Путина выбирали другие должности

С самого начала планировалось, что глава Кремля будет охранять богатство олигархов, которые в то время руководили страной. Для этого и пригласили будущего диктатора, но когда он пришел к власти, то его окружили очень серьезные люди, которые имели на него влияние.

«Когда-то Путин был другим. Мы же помним его знаменитую речь о том, что Украина, Казахстан и другие страны наконец получили свободу, права. США он вообще называл союзником России», – вспомнил вице-премьер правительства ЧРИ.

Но впоследствии Путин понял что газ и нефть надо вернуть из экономической сферы в политическую. К тому же он захотел войти в когорту самых влиятельных лидеров мира. Однако для него определили только два срока, а потом даже другую должность.

«Путин должен был быть или председателем Конституционного суда, или президентом Международного олимпийского комитета. Он сам выбрал должность в суде, тогда, по его просьбе, главный офис учреждения перенесли в Санкт-Петербург. Но настроения изменились», – отметил Кутаев.

Далее начались настоящие преступления, за которыми стоял глава Кремля. Впоследствии все это привело к началу полномасштабного вторжения в Украину. Но на самом деле сущность российской власти всегда была преступной, просто теперь об этом заговорил весь мир.

«Нет даже таких приборов, которыми можно было бы измерить чрезвычайную жестокость, которую осуществляет власть в отношении мирных людей. Это такая уникальность российского мира. К счастью, теперь ее заметили, а Украина делает все, чтобы наконец положить конец существованию государства-террористки», – подчеркнул чеченский политик.