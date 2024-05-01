Лишили прав в России – в Беларуси тоже лишат? 1 1.05.2024, 12:39

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Белорусские водители столкнулись с неожиданной практикой.

Нарушение белорусскими водителями правил дорожного движения в соседней с нами России раньше могло стать проблемой для отечественных водителей у себя дома. Как это работает на практике сейчас?

Один из читателей ABW.BY предложил коснуться темы лишения белорусских водителей «прав» за нарушения, допущенные в России: «Предлагаю обсудить тему лишенцев по «алкогольной» статье в Российской Федерации граждан Беларуси. Сам столкнулся с такой проблемой. Обращался в ГАИ, к адвокату, но какого-то четкого ответа не услышал, нет четкой позиции, как это все работает. Предполагаю, что в масштабах Беларуси оплата того же штрафа, наложенного в России, актуальна в настоящее время. Интересует отечественное и российское законодательство в этом деликатном вопросе, в том числе и в рамках «союзного государства».

Евгений Грачев из «Автобизнеса» разъясняет.

Законом Республики Беларусь №253-З от 6 марта 2023 г. было ратифицировано Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Наша «палата представителей» приняла данный закон еще 21 февраля 2023 г., на следующий день его одобрил «совет республики».

Законом определено, что решения по административным делам в сфере нарушений ПДД, принятые судьями, органами, должностными лицами России, уполномоченными такие дела рассматривать в соответствии с российскими законами, в части имущественных взысканий являются исполнительными документами и подлежат исполнению у нас в стране в соответствии с законом об исполнительном производстве.

Соглашение в том числе основывается и на положениях существующей Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам в сфере нарушений ПДД.

На основании запросов

Согласно статьи 1 Соглашения под взаимно признаваемым административным правонарушением в области дорожного движения, подразумевается правонарушение, за совершение которого законодательством Сторон предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, административного штрафа, административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

Уже из этого определения становится понятным, что решения компетентных органов России в отношении белорусских водителей, касаемые лишения «прав», наложения денежных штрафов, в том числе и зафиксированные камерами фотофиксации, будут исполняться у нас в Беларуси на основании направленных в наш адрес документов из соседней страны (запросов). Раньше это касалось решений только по некоторым видам нарушений. Такими уполномоченными органами в соответствии с Соглашением являются МВД Беларуси и МВД России с включенными в их состав органами ГАИ и ГИБДД соответственно.

Само сотрудничество осуществляется в следующих формах:

направление для исполнения решений по административным делам по нарушениям ПДД;

взаимодействие уполномоченных подразделений (ГАИ и ГИБДД) по вопросам, связанным с исполнением решений;

обмен информацией о действующем законодательстве и его изменениях (в сфере ПДД).

Административные документы апостиля не требуют

Важным является тот факт, что административные материалы (документы), составленные в отношении водителя-белоруса в России, у нас в стране имеют такую же юридическую силу и не требуют легализации или апостиля. Даже несмотря на то, что составлены они, по сути, должностным лицом другого государства. Точно так же этот принцип работает и в обратном направлении, то есть в отношении российских водителей, нарушивших ПДД на территории Республики Беларусь. Чтобы решение российского ГИБДД было исполнено у нас в стране, необходимо направление в наш адрес запроса об этом, который должен содержать обязательные пункты (перечислены в Соглашении).

В исполнении решения в Беларуси могут и отказать, но только в том случае, если исполнение запроса может нанести вред суверенитету и безопасности, или он (запрос) не соответствует установленным Соглашением требованиям, или касается нарушения, которое таковым у нас в стране не является. Помним, что действует обратный принцип в отношении признания белорусских решений в России.

Обжалование

Статья 10. Обжалование решений (взысканий): Лицо, в отношении которого вынесено решение по делу об административном правонарушении о назначении наказания (взыскания), вправе обжаловать решение по делу об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Стороны совершения административного правонарушения.

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Применительно к лишению «прав» белорусских водителей в России дополнительно отметим, что при поступлении из России в адрес нашего МВД запроса об исполнении решения в отношении соотечественника-нарушителя (лишенца) наш сотрудник ГАИ в соответствии с постановлением Совмина №49 от 19.01.2021 г. проставит отметку о лишении «прав» в соответствующей белорусской базе данных (АИС ГАИ).