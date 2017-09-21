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Глава Минобороны Латвии: На «Запад-2017» отрабатывалась блокада Балтийского региона

  • 21.09.2017, 19:58
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фото: bymedia

В Минобороны Латвии будут проводить детальный анализ совместных военных учений РФ и Беларуси.

В Минобороны Латвии будут проводить детальный анализ совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2017", однако многие приемы, использованные во время маневров, свидетельствуют о том, что разыгрывался сценарий изоляции Балтийского региона, заявил агентству BNS латвийский министр обороны Раймонд Бергманис, передает interfax.by.

"Оценивая общую картину, по-моему, отрабатывались многие элементы блокады Балтийского региона", - заявил министр.

По его словам, хотя главная фаза учений завершилась в минувшую среду, активность вооруженных сил России никуда не денется. "Теперь надо следить за тем, как будет исполняться сказанное Лукашенко, что до 30-го числа все подразделения российских Вооруженных сил должны покинуть территорию республики", - добавил министр.

Бергманис отметил, что большое внимание было привлечено к самим учениям, однако более важно, что происходило до и после них.


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