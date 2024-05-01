General Motors показали конкурента Tesla Model Y 1.05.2024, 10:15

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Цена и запас хода интригуют.

Новый Cadillac Optiq официально представлен. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 33 000 до 37 250 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте General Motors.

Электромобиль Cadillac Optiq — премиальный конкурент Tesla Model Y и младший брат кроссовера Lyriq. Для снижения себестоимости выпускать модель будут в Китае. У авто традиционный для марки граненый дизайн с тоненькими диодными фарами и фонарями.

Габариты Cadillac Optiq 2024:

длина — 4822 мм;

ширина — 1912 мм;

высота — 1644 мм;

колесная база — 2954 мм.

В салоне на передней панели установлен большой 33-дюймовый дисплей, а передние кресла разделены высокой центральной консолью. В отделке использована кожа, а цвет подсветки можно менять (доступны 126 вариантов).

Комплектация Cadillac Optiq 2024 достаточно богата — двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка смартфона, цифровое зеркало, обогрев руля, подогрев и вентиляцию передних кресел.

Топовая версия получила проекцию на лобовое стекло и систему полуавтономного движения Super Cruise. Во всех Cadillac Optiq 2024 есть адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания знаков контроля "слепых" зон и усталости водителя.

Электрокроссовер Cadillac Optiq предложат в двух версиях. Базовый переднеприводный вариант получил мотор на 245 л. с. и 330 Н∙м и батарею емкостью 68,4 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Запас хода составляет 536 км.

Полноприводная двухмоторная модификация на 286 л.с. и 465 Н∙м стартует до сотни за 6 с. Батарея здесь больше (79,7 кВт∙ч), поэтому и запас хода достигает 600 км. Зарядить электромобиль Cadillac Optiq на 80% от быстрой станции можно за 33 мин. В домашних условиях зарядка занимает 11-13 часов.