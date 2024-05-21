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Великобритания ввела санкции против белорусского алюминия

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  • 21.05.2024, 17:58
Великобритания ввела санкции против белорусского алюминия

И ограничения в отношении торговли.

Великобритания с 16 мая ввела ограничения на импорт белорусского алюминия и оказание сопутствующих его поставкам вспомогательных услуг.

Это следует из информации, опубликованной 21 мая на британском ресурсе Global Sanctions, пишет «Позірк».

Изменения вносятся в пакет антилукашенковских санкций, принятых в 2019 году, и претерпевший изменения в 2021, 2022 и 2023 годах.

Кроме этого, отмечается, что с 16 мая Великобританией вводятся новые запреты в отношении торговли с Беларусью некоторыми товарами и технологиями критической промышленности, касающимися электроники, навигации и авионики, аэрокосмической техники и силовых установок.

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