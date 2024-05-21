Соловьев опозорился из-за шутки о выдуманном агенте Моссада «Эли Коптере» 21.05.2024, 17:50

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Российский пропагандист заявил, что за смертью президента Ирана может стоять выдуманный персонаж.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей вечерней программе на канале «Россия 1», посвященной гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил:

«Сегодня неожиданно французский канал выдал такое: «Группа ХАМАС, высказывающаяся в Telegram, утверждает, что пилот вертолета был агентом Моссада. Он даже называет имя: Эли Копта. Правда это или нет, но, конечно же, это часть тех слухов, которые ходят».

Это политический аналитик Даниэль Хаик на французском канале 24 News.

Есть такая книга, которую написал израильский историк, сложно определить, наверное, военный историк; она называется «Восстань и убей первым. История политических убийств». Он писал свою книгу, несмотря на большое количество протестов, ему пытались помешать, и он описывает как практику и объясняет, почему для Израиля политические убийства являются абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны.

Америка совершила колоссальное количество политических убийств. Я не помню ни одного случая, чтобы эти страны моментально признавались: да, это мы. Поэтому, когда Израиль говорит «нет-нет, это не мы»… Подождите, а что, если бы это были вы, вы бы признались, что ли? <…> Почему, если американцы могут на территории третьей страны убить одну из легенд Корпуса стражей исламской революции, руководителя, который по статусу был одним из самых популярных военных лидеров Ирана, что могло помешать совершить убийство президента?»

Как пишет The insider, путаница у Соловьева едва ли не в каждой фразе. Даниэль Хаик выступал не на французском, а на израильском международном канале i24, в его франкоязычной версии. Книгу, о которой он говорит, написал не историк, а журналист, недавний лауреат Пулитцеровской премии Ронен Бергман; она называется «Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций». Впрочем, все это мелочи по сравнению информационным поводом, вызвавшим такой гневный монолог российского пропагандиста.

Дело в том, что над Даниэлем Хаиком смеется чуть ли не весь Израиль: он принял за чистую монету шутку, после гибели Раиси ставшую довольно популярной в соцсетях. Почему-то он, а вслед за ним и Соловьев, не заметил, что имя «израильского пилота-камикадзе» подозрительно созвучно слову helicopter — вертолет. Именно при падении вертолета и погиб иранский президент.

Израильское издание The Jewish Chronicle пишет:

«Шутка об Эли Коптере, по-видимому, возникла в Twitter/X и была распространена в израильских группах Whatsapp, а позже была опубликована как факт на каналах ХАМАС в Telegram.

Шутка представляет собой игру слов с использованием распространенного еврейского имени Эли; предполагается, что агент Моссада стал причиной крушения вертолета, на борту которого находились высокопоставленные иранские чиновники. После ошибки Хайка она вновь появилась в Twitter, где некоторые пользователи даже использовали искусственный интеллект для создания вымышленного пилота вертолета.

В гибели иранского президента Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна нет никаких признаков нечестной игры, а на кадрах с места крушения виден густой туман в регионе Восточного Азербайджана в Иране».