До +28°С ожидается в Беларуси 22 мая 21.05.2024, 18:02

Пройдут дожди.

До плюс 28 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем — плюс 22-28 градусов.