В РФ затонули теплоходы «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов» 1 21.05.2024, 18:06

Судна ушли под воду на реке Лене в Якутии.

В Жиганском районе Якутии затонули два судна, сообщила пресс-служба министерства экологии республики в телеграм-канале.

Из-за движения льда на реке Лене из места для зимнего отстоя вынесло три судна, а также пять барж, принадлежащих АО «Ленское объединенное речное пароходство». Под воду ушли суда «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов».

Теплоход «Капитан Бурковский», в частности, получил пробоины в корпусе.

«На судне велась работа по откачке воды и сварочные работы, но, несмотря на аварийно-восстановительные работы, «Капитан Бурковский» начал тонуть», — говорится в сообщении минэкологии.

Льдами на берег выдавило судно «Механик Курчатов», экипаж из 12 человек эвакуировали. Инспекторы министерства экологии обследовали теплоход на предмет утечки нефтепродуктов — разлива нефти не обнаружено.

Проверку инцидента начали сотрудники Восточного управления на транспорте Следственного комитета. Доследственную проверку проводят по признакам преступлений по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ч. 1.1 ст. 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.