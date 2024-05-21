Две учительницы в Орше по указанию «директора» школы взяли кредитов на 76 тысяч рублей 6 21.05.2024, 18:32

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Педагоги таким образом оказали содействие «милиции».

Две учительницы в Орше стали жертвами кибермошенников, которые представились директором их школы и дали указание содействовать якобы сотрудникам милиции. Об этом рассказали в УВД Витебского облисполкома.

«С учителями в мессенджере Telegram связывался их „директор“, а точнее, некий пользователь, подписанный именем директора и с его фотографией, взятой из открытых источников в сети. В ходе общения „директор“ указывал, что с ними сейчас свяжутся представители правоохранительных органов и им нужно будет оказать содействие», — рассказали в УВД.

Позже мошенники написали этим учителям, представившись сотрудниками милиции, и убедили оршанок взять кредиты в банке. В итоге они оформили заем на 76 тысяч рублей. Причем одна из преподавателей даже купила новый телефон, потому что на старом не устанавливался файл приложения, который ей прислали аферисты, чтобы получить удаленный доступ к ее устройству.

Женщин спасло лишь то, что срок зачисления денег был перенесен на несколько дней. За это время они поняли, что могли попасться на удочку мошенников, и обратились в милицию.

Возбуждены уголовные дела за покушение на мошенничество. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы (в зависимости от размера причиненного ущерба).