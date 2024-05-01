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СБУ пришла за скандально известным Лукой

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  • 1.05.2024, 10:53
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СБУ пришла за скандально известным Лукой

У митрополита УПЦ МП проводят обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к еще одному митрополиту УПЦ Московского патриархата.

Речь идет о запорожском митрополите Луке (Андрее Коваленко).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как отмечают источники, СБУ пришла к митрополиту УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки 1 мая. Следственные действия проходят в Запорожье.

СБУ проинформирует о результатах обысков позже.

Как отмечают в сети, митрополит Лука может подозреваться в отрицании российской войны против Украины, а также распространении пропаганды РФ. В частности, в 2021 году он распространил фейк о «биологическом оружии», которое якобы американцы испытывают в Украине.

Также он оправдывал российские удары по Украине и утверждал, что масштабы притеснений церкви при Сталине-Хрущеве были ничтожно малы по сравнению с происходящим сейчас в Украине.

В 2022 году против митрополита Луки (Андрея Коваленко) в Украине были введены санкции сроком на пять лет.

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