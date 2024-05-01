«Хотелось полета мысли, а армия не то место, где это приветствуется» 1 1.05.2024, 11:02

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Белорус превращает отходы в инновационный продукт и зарабатывает на этом.

Бывший военнослужащий организовал в Минске выпуск импортозамещающей продукции. До него в Беларуси ее никто не производил, хотя исходного сырья – сотни тонн.

Билл Гейтс начинал в гараже, Виталий Тышлек – тоже, на территории бывшего троллейбусного депо на улице Красной. Сейчас там строится очень дорогой жилой комплекс, а в 2017-м начиналось производство импортозамещающей инновационной продукции, пишет tochka.by.

Против ветра пошел капитан

Окончив в 2006 году Военную академию, Виталий дослужился в войсках ПВО до капитана, но первый контракт в 2011-м продлевать не стал.

«Хотелось полета мысли, а армия не то место, где это приветствуется», – пояснил он.

«Лучше быть капитаном маленькой лодки, чем матросом на большом корабле» – взяв на вооружение эту итальянскую пословицу, Тышлек уволился из армии и с головой нырнул в бизнес.

Экономические крылья начинающего предпринимателя окрепли в нархозе, где он получил второе образование (заочно) и поступил в магистратуру. Освоение экономической науки уже с первого курса совмещал с работой.

«Уволившись из армии, я ушел в никуда – зарабатывал в такси. Было скучно, через восемь месяцев открыл свою фирму. Бывало и так, что днем работал, вечером учился, а ночью в такси подрабатывал», – рассказал о начале пути в бизнесе Тышлек.

Одним из направлений его компании «Белспецкомплект» стала противопожарная безопасность, а именно торговля огнетушителями, работы по огнезащитной обработке, пожарной сигнализации.

Преподаватели – лоцманы и штурманы бизнеса

Новый этап в бизнесе начался благодаря преподавателю Академии управления, которая была научным руководителем Тышлека в аспирантуре.

Одним из видов деятельности его фирмы была перезарядка огнетушителей, а огнетушащий порошок из РФ был дорогим. И преподаватель Академии управления предложила заняться импортозамещением.

На Гомельском химическом заводе десятилетиями копятся отходы производства, интереса к которым никто не проявлял. Мало того, по словам Виталия Тышлека, и продавать их гомельчане почему-то не очень хотели.

Но директору «Белспецкомплекта» все же удалось добыть несколько центнеров, и начало инновационного и импортозамещающего производства было положено. Стартовали с заправки огнетушителей порошком.

«Попытка стать дистрибьютором российского огнетушащего порошка не удалась – никто не предложил приемлемой цены. И мы решили прокачать свое производство, в чем очень сильно помогла другой преподаватель – университета гражданской защиты», – рассказал о важных людях в судьбе Тышлек.

В 2017-м с помощью наставника студент-директор-таксист стал прорабатывать весь цикл производства, которого до этого в Беларуси не было. В 2019-м компания получила первые кредиты на покупку оборудования.

Странные препятствия, спасительные льготы и первые клиенты

Дело пошло далеко не сразу: привыкшие за десятилетия к российскому порошку компании, подразделения МЧС и заводы-изготовители порошковых огнетушителей белорусский продукт брали неохотно, хотя он и намного дешевле.

«Сегодня мы уже работаем практически со всеми белорусскими и одним из самых крупных российских заводов. Также поставляем огнетушащий порошок для МЧС», – пояснил собеседник.

Причем основными компонентами продукции, которые использует предприятие, являются отходы производств – Гомельского химзавода и «Беларуськалия».

Компания разместилась в одном из корпусов Минского городского технопарка на площадке в Дражне. По словам директора «Белспецкомплекта», переезд туда и программа льготного кредитования, в которую попал инновационный проект, сильно помогли в развитии предприятия.

Отдельно собеседник выделил помощь директора Минского городского технопарка, постоянно дававшего дельные советы.

«Без этого мы бы не выплыли… Потому как дело шло туго: потенциальные клиенты, привыкшие к российскому порошку (а по ГОСТу наш от него не отличается), не хотели брать белорусскую продукцию. В 2020-м мы едва не закрылись – кредитов было под миллион рублей. Пришлось свои деньги вкладывать. Спасло то, что удалось заинтересовать россиян, а затем и наше МЧС стало брать порошок», – тяжело вздыхая поведал Виталий Тышлек.

По словам директора «Белспецкомплекта», чтобы выбраться из кредитной ямы, пришлось семь лет буквально жить на работе.

Аптечный игнор и палки в колеса от маркетплейсов

На выпуске порошка для огнетушителей в недавнем стартапе не зациклились, разработали и освоили выпуск детской присыпки, основа которой – вторсырье Гомельского химзавода.

«Этого сырья на заводе – тысячи тонн, и оно никому не нужно. А мы нашли применение этому вторсырью, которое обрабатываем, перерабатываем и получаем детскую присыпку», – пояснил Тышлек.

Пока этот продукт, прошедший долгий путь проверок и сертификаций, с трудом выходит на рынок. Аптеки по каким-то причинам отказываются его брать, хотя он в разы дешевле аналогичных иностранных. А маркетплейсы предлагают кошмарные условия.

«Цена присыпки, стоящей условно Br2, увеличивается в четыре раза. Кто купит товар за Br8, когда в аптеке он стоит Br2?» – задал риторический вопрос бизнесмен.

Кроме того, ни одна аптечная сеть изначально не согласилась продавать детскую присыпку без талька. Лишь спустя два года удалось найти партнера, который занялся продажей сертифицированной (и, по словам Тышлека, проверенной на собственных детях) присыпки.

Вместо «Белоруснефти» – Нигерия

«Белспецкомплект» также разработал нефтесорбенты, заграждения против разлива нефти, и пытается наладить сотрудничество с «Белоруснефтью». Но за время переговоров с госкомпанией уже успел выйти на довольно необычный для белорусских предприятий рынок.

«На одной из выставок мы завязали контакты с нигерийцами. Эта страна – главный африканский нефтедобытчик, и они очень заинтересовались нашими огнетушащими порошками и нефтесорбентами», – рассказал Виталий Тышлек.

Пока предприятие готовится к поставке первой партии порошка в Нигерию. Нигерийские контрагенты уже получили сертификаты на продукцию «Белспецкомплекта», идет проработка заказов и логистики.

Кроме того, в недавнем стартапе, ориентированном на производство собственной продукции, разрабатывают еще несколько видов продуктов, надеясь заместить товары иностранных компаний, которые ушли с белорусского рынка.