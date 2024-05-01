На белорусов напали вишеры и фишеры 2 1.05.2024, 9:56

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Банки предупредили о новых схемах мошенников.

Банки Беларуси начинают брать плату за обслуживание карточек, корректируют начисление процентов по картам, предупреждают о новых схемах мошенников, активизируют набор кадров по объявлениям, сообщает banki24.by.

БНБ-Банк сообщил, что с 1 мая вводится ежемесячная плата за обслуживание ― 5 BYN суммарно за все имеющиеся у клиента карточки 1-2-3.

При этом обслуживание останется бесплатным при выполнении хотя бы одного критерия бесплатности ― они будут применяться не к каждой карточке отдельно, а совокупно ко всем имеющимся у клиента картам 1-2-3.

Исключение составят карточки 1-2-3 в иностранной валюте, поскольку с 1 мая они переходят на условия продукта «Оранжевый».

Банк информировал о следующих ключевых условиях по таким карточкам: 1) бесплатное обслуживание; 2) снятие наличных в банкоматах, кассах БНБ-Банка и Белгазпромбанка без комиссии, а в банкоматах других банков Беларуси и за рубежом ― с комиссией 3%, минимум 5 BYN; 3) манибэк не предусмотрен.

Также по информации банка с 1 мая на остаток по счету к рублевым карточкам 1-2-3 будет начисляться 3%.

Условия начисления будут такими: 1) при остатке по счету до 499,99 BYN (включительно) будет применяться процентная ставка 0,000001% годовых; 2) при остатке по счету в размере 500 BYN и выше будет применяться процентная ставка 3% годовых.

Белгазпромбанк рассказал клиентам, что в последнее время возросло число звонков мошенников, которые под видом сотрудника оператора мобильной связи предлагают продлить договор либо обновить приложение для доступа к личному кабинету.

Звонки происходят с как использованием мессенджеров (Viber, WhatsApp), так и с номеров мобильных операторов. Для продления договора либо обновления приложения присылается ссылка, которая ведет на сторонний ресурс с приложением для кражи конфиденциальных данных.

Банк БелВЭБ предупредил о росте мошеннической активности с использованием методов социальной инженерии (вишинг и фишинг) и сообщает о распространенной в настоящее время преступной схеме- вишинговые звонки с белорусских номеров от имени сотрудников мобильных операторов и других ИКТ-компаний.

Пользователю с профиля в мессенджерах с логотипом оператора поступает звонок с сообщением о необходимости продления договора по оказанию услуг связи, замены SIM-карты, перерегистрации, предложением участия в акциях или «секретной операции по поимке неких преступников».

Далее сбрасывается ссылка на якобы официальное приложение компании для его установки на устройство. На самом деле устанавливается приложение удаленного доступа, которое позволяет злоумышленнику получить доступ к устройству клиента и от его имени совершать действия.

По информации банка были случаи, когда на устройство жертвы устанавливались сразу 2 фейковых приложения (первое — под видом официального на рабочем столе, второе — скрытое в меню приложений без ярлыка на рабочем столе).

Удаление первого приложения с рабочего стола не прерывало удаленный доступ мошенников к устройству.