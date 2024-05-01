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Президента Латвии чуть не сбили на пешеходном переходе

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  • 1.05.2024, 9:50
  • 6,204
Президента Латвии чуть не сбили на пешеходном переходе
Эдгар Ринкевич

И отругали за то, что не смотрит по сторонам.

Вчерашнее утро едва не закончилось трагедией не только для Эдгара Рынкевича, но и для всей Латвии. Президента государства чуть не сбили на пешеходном переходе, пишет press.lv.

Об инциденте в сети Х сообщил сам его непосредственный участник — руководитель службы новостей Латвийского радио Угис Либиетис, обвинив самого Рынкевича в невнимательности.

«На пешеходном переходе специально затормозил, чтобы не наехать на пальцы ног. Эдгар Рынкевич и его телохранители! Господин президент, прежде чем перейти улицу, необходимо посмотреть налево и направо! Также для телохранителей…»

Однако многие пользователи интернета удивились эмоциям водителя.

— Как это — особенно тормозить перед пешеходным переходом?

— Если бы не президент, не притормозил бы, да?

— Двигайтесь медленнее и будьте осторожнее на пешеходном переходе, и вам не придется «специально» тормозить, чтобы пропустить его участников, которые «внезапно» и «неожиданно» появились на переходе. Дети тоже могут не смотреть, но вы удивитесь и не сможете тормозить «особенно».

— Я так и вижу заголовок «Руководитель службы новостей Латвийского радио чуть не сбил президента».

Сам Рынкевич пошутил: «Пресса пытается на меня наехать!»

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