Блогер Андрей Паук провел альтернативное собрание в детском саду 21.09.2017, 21:40

Андрей Паук

Активист пришел на собрание с плакатом «Дыры в бюджете детьми не затыкают».

«Вот так должны выглядеть собрания в детском саду или история о том, как к нам едет ревизор…

Почему только когда нашим государственным учреждениям угрожает «проверка» у нас появляются продукты в магазинах и длинный список вещей, который необходим в детском саду, а раньше эти вещи были не нужны? Почему у родителей такая истеричная реакция на простые и логичные вопросы: кто составлял эти списки и почему в бюджете постоянно не хватает денег на детей? Почему у вас нет даже желания разобраться действительно ли все так, как нам преподносят? Я считаю, что образование, как сфера, которую постоянно недофинансируют выбрана неспроста!

Государство спекулирует нашими чувствами! Они понимают, что ради детей люди отдадут последнее, а если нет, то застыдят! А стыдно должно быть за нее не на нам с вами, а тем, кто ставит в неудобное положение воспитателей и в вынужденное положение родителей», - написал Андрей Паук на своей странице в «Фейсбуке».