Белоруску уволили за 10 месяцев до пенсии 4 1.05.2024, 9:27

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Она проработала в организации больше 30 лет.

Белоруску, которая работала ведущим инженером в транспортно-экспедиционной компании, уволили за 10 месяцев до выхода на пенсию. Точнее — с ней не продлили контракт. В итоге она подала в суд на нанимателя, на которого проработала больше 30 лет. Однако вердикт ее вряд ли устроил. Подробности этой истории размещены в банке судебных решений.

В суде женщина рассказала, что проблемы на работе начались после того, как в конце прошлого года руководство предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась.

23 ноября прошлого года сотруднице поручили подготовить до 29-го числа анализ деятельности предприятия в сфере таможенного дела. Уже в декабре руководство привлекло женщину к дисциплинарной ответственности за некачественное выполнение поручения. После этого ей выдали предупреждение, что новый контракт заключать не будут. Позже в декабре сотрудницу еще раз привлекли к дисциплинарной ответственности, на этот раз — за нарушение информационной безопасности.

Женщина пыталась добиться через суд отмены дисциплинарных взысканий, восстановления на работе, а также взыскать среднюю зарплату за вынужденный прогул. А еще — получить компенсацию в 4000 рублей за моральный вред.

Однако суд отказал белоруске во всех этих требованиях, потому что счел их необоснованными.