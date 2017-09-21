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Павел Северинец: На белорусских патриотов вешают ярлык националистов и продают Путину

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  • 21.09.2017, 22:15
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Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

«Дело патриотов» среди прочего является предметом торга в геополитических интересах Лукашенко.

Продолжать срок следствия? Или закрыть нашумевшее уголовное дело «Белого легиона»? Это решение должен был принять Следственный комитет Беларуси. Сегодня истекает шесть месяцев с того момента, как громкое дело сотрясло Беларусь.

Ровно полгода назад Лукашенко в первый раз заявил о задержании «боевиков», которые якобы готовили вооруженную провокацию против Беларуси, напоминает «Белсат».

«Как только зашевелилась у нас пятая колонна – они и сами зовут – и желающие появились устроить нам здесь заварушку», – заявлял тогда диктатор.

Сразу после этих слов начались задержания. Всего под стражей оказались более тридцати человек. Среди них – бывшие активисты организации «Белый легион», который на тот момент давно прекратила свое существование, а также участники спортивно-патриотического клуба «Патриот» и организации «Молодой фронт». Их обвинили в подготовке массовых беспорядков, а позже – в создании незаконного вооруженного формирования.

«Это абсолютное беззаконие. То, что происходит, неприемлемо. Это не имеет никакого отношения к юриспруденции, это бандитские разборки у нас на глазах с заложниками-патриотами», – считает оппозиционный политик Павел Северинец.

Всех фигурантов уже отпустили под подписку о невыезде, а с большинства сняли все обвинения. Сегодня Следственный комитет Беларуси должен был принять решение: прекратить или продолжить следствие. Ранее стало известно, что в деле поменялась следственная группа, так как несколько ее членов по неизвестным причинам уволились с работы.

«Мне никаких сигналов не было. Никто меня не вызывал, ни с какими документами не знакомили, поэтому информации на этот счет никакой нет», – говорит фигурант дела Алесь Евдахо.

В разговоре с «Белсатом» Следственный комитет сообщил только то, что следствие будет продолжаться. По мнению создателя «Белого легиона» Сергея Бульбы, в деле могут сменить обвинительную статью, но точно не будут прекращать.

«Я думаю, они не находят оснований для ведения статьи незаконное вооруженное формирование», теперь они ищут, какую статью можно к нам отнести», – отмечает Сергей Бульба.

По мнению политиков и экспертов, так называемое «дело патриотов» очень важно для Лукашенко, так как среди прочего является предметом торга в его геополитических интересах.

«Их просто используют как расходный материал. Если бы не они, то были бы какие-то другие люди. На них вешают ярлык националистов и продают Путину. Мы, мол, националистов судим. А когда отношения с Путиным плохие, «националистов» отпускают», – продолжает Павел Северинец.

Свою роль дело сыграло и на внутреннем рынке. Задержания произошли накануне Дня Воли, который 25-го марта готовилась отметить оппозиция. А также после горячей протестной зимы, когда на улицы белорусских городов выходили тысячи недовольных социальной и экономической политикой Лукашенко.


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