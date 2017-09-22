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В Беловежской пуще тысячи людей ищут 10-летнего мальчика

  • 22.09.2017, 13:36

Потерявшегося Максима Мархалюка ищут уже седьмые сутки.

В поисках пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка сегодня задействованы спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, местные жители и добровольцы, которые едут в деревню Новый Двор Свислочского района со всей Беларуси. На субботу, если поиски не дадут результата, назначен сбор всех поисково-спасательных отрядов страны, пишет tut.by.

Это самая большая поисковая операция в нашей практике, — говорит командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган, — люди едут со всей Беларуси. Проблема в том, что добровольцев много, а людей, которые могут правильно организовать их, недостаточно. И если несколько дней назад люди приезжали хаотично, то сейчас мы просим прибывать к определенному времени. Сбор поисковых групп осуществляется около здания сельсовета в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00. Что касается ночных поисков, то неподготовленным людям лучше в них не участвовать. Сейчас, помимо поиска мальчика, наша главная задача — обеспечить безопасность добровольцев, которые выходят в лес.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Его ищут уже седьмые сутки. За это время в поисках приняли участие тысячи людей.

На данный момент (10 утра 22 сентября. — Прим.) в поисках задействовано 865 человек. Среди них — 228 сотрудников МЧС, республиканский отряд особого назначения МЧС, сотрудники милиции и военные. На место выехали наши психологи, задействована авиация, работают добровольцы. В течение дня людей, участвующих в поиске мальчика, скорее всего, станет больше, — рассказала официальный представитель УОМЧС по Гродненской области Наталья Живолевская.

Также к поискам, по просьбе спасателей, подключили беспилотники НАН Беларуси.

В группах в социальных сетях поисково-спасательных отрядов созданы специальные интернет-документы, где координируются действия отправляющихся на поиски. Здесь можно предложить свои услуги в качестве водителя, найти свободное место в машине и передать продукты для поисковиков.

Общий сбор отрядов назначен на выходные не случайно. Так мы можем привлечь к поискам большее количество людей, которые имеют профессиональные поисковые навыки. Стоит помнить, что волонтеры занимаются поисками добровольно в свое свободное время, — говорит Сергей Ковган.

История пропавшего Максима многих не оставила равнодушными. Даже некоторые предприятия области отправляют своих сотрудников на поиски мальчика.

Поисковики и спасатели просят добровольцев, которые едут в лес, брать с собой резиновые сапоги, непромокаемую и теплую одежду, желательно ярких расцветок.


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