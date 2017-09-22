Джеймс Бонд с бородой из ваты 1 22.09.2017, 16:32

Как белорусские отели и усадьбы будут праздновать Новый год.

Лыжи надо готовить летом – о праздновании Нового года логичнее озаботиться в сентябре, чтобы потом в ужасе не бегать за две недели до праздника, пытаться попасть хоть куда-нибудь. Тем более, раннее резервирование зачастую дает приятную скидку от 10%. А вот на эти деньги можно спокойно сходить в бар уже завтра. KYKY совместно с гидом Vetliva рассмотрел варианты отдыха в Беларуси на разный вкус и бюджет, которые доступны к заказу уже сейчас.

Вариант №1. Женщина, одетая в платье-стол из санатория «АльфаРадон»

Публикация от Королева-Бай (@korolevaby) Янв 26 2017 в 8:18 PST

В 180 километрах от Минска в деревне Боровики расположен санаторий «АльфаРадон». Он стоит на берегу реки Паниква прямо в сосновом лесу. Здесь можно пройти курс лечебных процедур на основе радоновой воды и сапропелевых грязей, что не очень дешево для обыкновенного белоруса, а потому большинство постояльцев в «АльфаРадоне» – иностранцы. Ну, относительные иностранцы: надо четко созновать, что Смоленск уже не совсем наш. Он принадлежит другому, пусть и дружественному государству, проводящему с нами совместные танковые учения. Соответственно, новогодние гуляния в этом году запланированы с размахом и учетом перманентно загульных российских каникулярных традиций. Вечером 31 декабря в холле «АльфаРадона» устраивается необычный мини-фуршет с легкими закусками и шампанским: леди, одетая в платье-стол, будет ходит между гостей, которых развлекают мимы и фокусники. Еда и питье гостям будут доступны с ее юбки – главное, не упасть под даму. Далее предусмотрен ритуал освящения посохом по голове от ряженных, перед входом в банкетном зал. Ну а там, помимо блюд здорового образа жизни, начисто лишенных майонеза, гостей будет поджидать танцевальный театр «Фантазия» и Тео (Юрий Ващук). Последний научит всех белорусскому языку в легкодоступной форме: в репертуаре есть кавер на песню Madcon «Beggin'», которая теперь приглашает «У Брагiн». Стильно, модно, молодежно. В Париж и на Бали в кризис все равно не съездишь, тем более, в Беларуси есть одноименные населенные пункты, гораздо колоритнее.

Публикация от Альфа Радон (@alfa_radon) Май 22 2017 в 10:55 PDT

Управляющая санатория Надежда Угляница обещает, что бассейн будет открыт до 22:00 – то есть получится принимать водные процедуры почти до звона курантов. Хорошо, что аэропорта в деревне Боровики нет, и что никакой Павлик в Питер не улетит. А с утра 1 января в «АльфаРадоне» обещают поздний завтрак, включающий в себя бокал шампанского или стаканчик огуречного рассола, кому что больше нравится. В этот момент на улице начинаются народные гуляния с колядными песнями, глинтвейном, блинами и медом.

Публикация от Таня Курбат 🎥PR | SMM | БЛОГЕР (@kurbatishka) Сен 30 2016 в 8:58 PDT

На возникающий закономерно вопрос, чем занять детей в «АльфаРадоне», есть ответ: детская комната с аниматорами, которые устраивают либо шоу с мыльными пузырями, либо постановки необыкновенно популярного мультика «Маша и медведь», либо еще какими-то почти бесшумными играми. Так что похмельный синдром, если таковой будет, взрослые смогут снимать спокойно лежа в барокамере — знатоки утверждают, что это один из лучших способов. Даже Майкл Джексон не брезговал.

Вариант №2. Косплей для взрослых в пансионате «Кветки-Яблыни»

В деревне Людвиново в Вилейском районе летом – рай для рыбаков. Логично было бы предположить, что к новогодним праздникам здесь пробьют полынью, но нет. В «Кветках-Ялбынях» не ищут легких путей. Новогодняя вечеринка планируется на мотив произведений о Гарри Поттере: с распределением гостей по факультетам, дегустацией магических зелий, разгадыванием тайн, танцами, конкурсами, предсказаниями, посвящением в волшебники, небесным огненным поздравлением от драконов и фото с Гермионой и Гарри Поттером. Если кто-то думает, что это всё рассчитано на детей, он ошибается. Организаторы уверяют, что взрослые увлекаются не хуже детей, получив на входе соответствующий костюм и приветственный дринк. С утра взрослые смогут посетить баню с магическим паром. В это время с детьми будет проводиться поиск сокровищ на территории пансионата в кустах и сугробах, если таковые матушка-природа насыпет, а то сами видите, что с климатом творится. Но никто не уйдет без подарка. Разлетаться на своих волшебных метлах 1 января вы будете не раньше 14-00. Это если не захотите остаться еще на сутки и послушать диджеев и саксофон.

Публикация от Кветкi Яблынi (@kvetky) Сен 13 2017 в 9:29 PDT

При бронировании и полной оплате до 1 ноября такой вариант празднования новогодней ночи обойдется от 119 до 132,7 долларов в местном эквиваленте за одного взрослого в зависимости от выбора номера (стандарт или люкс). Дети до 5 лет включительно посещают праздник бесплатно.

Вариант №3. Джеймс Бонд из отеля Hermitage в Бресте

Отель на границе Беларуси, позиционирующий себя как роскошный и европейский, в этом году предлагает гостям встретить Новый год с героями киноленты «Джеймс Бонд. Агент 007: Казино Рояль». Вопрос о том, почему выбрана серия с Дэниэлом Крейгом, а не с более стильным Шоном Коннери, останется на совести организаторов праздника. Хотя они подготовились к празднику как следует: и выступления артистов, и интерактив с гостями, и розыгрыши с подарками, и поздравления от Бонда, Джеймса Бонда. Возможно, этот Бонд будет в красном кафтане и с бородой из ваты. А его девушка будет одета во что-то более теплое, нежели бикини.

Публикация от Hermitage Hotel (@hermitage_hotel) Сен 21 2017 в 1:04 PDT

Новогоднее меню готовится заранее бренд-поваром специально к ужину и впоследствии не повторяется, рецептура держится в строгом секрете. Известно одно — гурманов скорее всего заставят повторять за агентом 007: «Вкусно. Но барашка жалко» и «Три части джина «Гордон», одна часть водки, пол части «Кина Лиллет». Хорошо взболтайте, пока не станет ледяным, и потом добавьте ломтик лимонной цедры». В отдельном зале будет проводиться программа и для маленьких гостей. Потому что кино про британского шпиона всех времен и народов вообще-то подразумевает ограничения по возрасту.

Вариант №4. Классика Беловежской пущи (Вискули не предлагать)

Если вы давно хотели съездить в Беловежскую пущу, то случая не представлялось, то следующий шанс будет 30 декабря. Туристический пакет на четыре дня и три ночи. Есть варианты подороже и подешевле. Определить финансовую состоятельность туриста очень просто: проживание в гостиничном комплексе с собственным именем и бассейном – это немного дороже, чем в скромненьком, но чистеньком здании, которое обозначено просто номером. В турпакет входит условно трехразовое питание и новогодний ужин в ресторане «Беловежская пуща», обзорная экскурсия по пуще, посещение Музея народного быта и старинных технологий, музея природы, поместья белорусского Деда Мороза, входные билеты в демонстрационные вольеры с животными и один сеанс в день в бассейне (при заселении в гостиничный центр «Каменюки»). За дополнительную плату есть прокат санок или лыж, сауна, баня на дровах, гидро- и ручной массаж, тренажерный зал, бильярд, дартс и настольный теннис – что еще нужно для полного счастья? Кстати, если вам скучно ехать только в одно место и сидеть там в бассейне до посинения, возьмите экскурсию «Минск – Дудутки – Брест –Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза – Брест». Вот тут вы точно наездитесь на весь год вперед.

Публикация от BELARUSTRIP (@belarustrip) Сен 19 2017 в 10:13 PDT

Двухместный номер в гостиничном центре «Каменюки» при бронировании до 15 ноября 2017 года будет стоить 809,90 белорусских рублей. Проживание в гостиничном комплексе «Жарковщина» обойдется 652 рубля на двоих, а в гостинице № 2 — в 717,20. Экскурсия в Вискули не предусмотрена, потому как семеро мужичков в 1991 году туда как съездили, так сами посмотрите по сторонам – чем всё закончилось.

Вариант №5. Новый год с незнакомцами в Happy Hostel

Сама концепция хостела подразумевает под собой не только недорогое размещение, сколько веселое общение постояльцев на общей кухне. Чем не способ нетривиально встретить Новый год? Happy Hostel в 2013 году открыл Дмитрий Андрианов, проживший несколько лет в Санкт-Петербурге. По его словам, наибольшая загрузка хостела приходится на те времена, когда в городе проходят спортивные чемпионаты. «Когда наше БАТЭ играло с пражской Славией за выход в Лигу чемпионов, в нашем хостеле остановились фанаты обеих команд. Сначала они вяло переругивались, а потом ночью пришли все вместе подшофе в обнимку, и всё было дальше нормально», – вспоминает Дмитрий.

Приезжают постояльцы на праздники. «Очень многие гости из России останавливаются в Happy Hostel, но сказать, что они чем-то отличаются от жителей белорусских городов, я не могу, – говорит Дмитрий. – У меня останавливались панк-группы «Дай дарогу!» и «Операция Пластилин». Последние даже давали небольшой импровизированный концерт у нас в конференц-зале на третьем этаже. А однажды у меня остановился шри-ланкиец, в такой их национальной одежде, наподобие юбки. На Шри-Ланке он работал барменом. Познакомился там с белорусом, записал его телефон… и приехал сюда. А у того семья, двое детей, не готов он был принять гостя у себя дома. За те две недели, что Чамико (так зовут шри-ланкийца) был здесь, он загорелся остаться в Беларуси, найти тут работу, ходил по собеседованиям. И что вы думаете? Спустя год он поступил сначала на подготовительные курсы при университете, изучал русский язык, подрабатывал в индийском ресторане. Потом поступил в университет, и сейчас живет в нашей стране. Ну вот нравится она ему».

Публикация от Хостел Минск❤ Hostel Minsk💙 (@happy_hostel_minsk) Май 29 2017 в 2:36 PDT

Хостел рассчитан на 48 мест, номера – в диапазоне от двухместного до двенадцатиместного. Соответственно, цены колеблются от 15 рублей за место в многоместном номере до 55 за целый двухместный. Цены обсуждаются, руководство хостела вполне лояльно. Если человек приезжает на минимум на месяц или большой группой на длительное время, ему проживание может обойтись около 10 рублей в сутки.