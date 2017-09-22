Писательница — Минобразования: Получается, на ОБЖ и классные часы ребенку ходить не обязательно? 5 22.09.2017, 17:32

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Евгения Пастернак

Объяснения чиновников насчет образовательного процесса вызвали много новых вопросов.

Белорусская писательница, выпускница физфака БГУ, минчанка Евгения Пастернак прокомментировала для kp.by ответы Министерства образования на вопросы читателей, которые вызвали много новых вопросов:

«В соответствии с типовым учебным планом общего среднего образования на 2017/2018 учебный год больше всего уроков у учеников 6 - 9-х классов: 30 - 31 час в неделю (5 - 6 уроков в день). В профильных 10 - 11-х классах недельная учебная нагрузка - 31 час, а это значит, что 4 дня у школьников по 6 уроков и 1 день - 7 уроков. Но это только в 10 и 11 классах!»

30 - 31 час в неделю для учеников 6 - 9-х классов - это 6 уроков каждый день и в один день 7. (6 уроков х 5 дней = 30, 31 час - седьмой урок в любой из дней.)

Чем 31 час для 6 - 9-х классов отличается от 31 часа для 10 - 11-х? Почему в первом случае это 5 - 6 уроков, а во втором 6 - 7?

К слову, 31 час для учеников, например, седьмых классов, - это рабочая неделя без ОБЖ, классного и информационного часа.

То есть полная нагрузка - 33 часа плюс информационный час.

То есть ОБЖ и классные часы не влезают в нормы? Правильно?

«По желанию родителей в школе проводят факультативные занятия, посещение которых не является обязательным»

Когда?

Седьмыми уроками? Это противоречит САнПИну.

«Информационный час проводится один раз в неделю в дни наименьшей учебной нагрузки у учащихся».

Каждый день шесть уроков, один день семь. Какой из этих дней считать наименьшей нагрузкой?

«Таким образом, обязательные учебные занятия не должны заканчиваться в 15.35. Если в вашей школе так, это нарушение. Стоит пойти к директору и просить, чтобы изменили расписание, ссылаясь на СанПиН».

Читаем следующий ответ:

«В школах и гимназиях должны предусматриваться перерывы длительностью не менее 15 минут в количестве, необходимом для организации горячего питания учащихся с учетом количества школьников и мест в столовой, но не менее двух - чтобы была возможность организовать динамическую перемену. Плюс перерыв длительностью не менее 15 минут между первой и второй сменами учебных занятий».

И предыдущий:

«В соответствии с Санитарными нормами и правилами учебные занятия в учреждениях образования должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену, не позднее 14.00 - во вторую смену. Но оптимальным является начало учебных занятий с 9.00».

Считаем:

7 уроков по 45 минут = 315 минут

Три обязательные перемены по 15 минут = 45 минут

Еще три перемены по 10 минут в случае семи уроков = 30 минут

315+45+30 = 390 минут время в школе в случае семи уроков (6 часов 30 минут)

Если уроки начинаются в 9 утра, то 7 уроков закончатся в 15.30.

Правильно ли я поняла, что в 15.35 уроки заканчиваться не должны - это нарушение. А должны заканчиваться в 15.30, и это будет правильно?

«Типовым учебным планом общего среднего образования на 2017/2018 учебный год, утвержденным постановлением Министерства образования, предусмотрены учебные часы на проведение факультативных занятий, которые финансируются за счет бюджета»

Повторяю вопрос: куда ставить эти факультативы? Седьмыми уроками? Это противоречит СанПиНу.

«Классные и информационные часы не являются уроками и не должны стоять в расписании вообще»

А проводить их должны когда? Без них и ОБЖ - 31 час, это максимально возможная загрузка.

И вдогонку - обязательно ли посещение ОБЖ?

Мне бы очень хотелось, чтоб ответ был не от абстрактного Министерства образования, а от конкретного человека с именем и фамилией. Чтобы в случае необходимости ссылаться не на статью в газете, а на человека.