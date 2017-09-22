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Место для памятника княгине Ольге в Витебске подготовят за миллион рублей

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  • 22.09.2017, 19:01
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ЖКХ начал подготовку места для установки монумента на улице Ленина.

В центре Витебска все же появится памятник киевской княгине Ольге, которую согласно легенде считают основательницей города. ЖКХ начал подготовку места для установки монумента на улице Ленина, пишет vitebsk.cc.

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на капитальный ремонт улицы Ленина с прилегающей территорией: благоустройство территории для размещения памятника основательнице города — Святой равноапостольной княгине Ольге (2-я очередь строительства, 9-й пусковой комплекс, корректировка).

В документации тендера не указано, где конкретно будут проводиться работы по подготовке места для установки памятника. Напомним, что конкурс на создание памятника легендарной основательнице города проходил в 2009 и 2010 годах. Тогда победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова, который планировали установить на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе у так называемой «Ямы», недалеко от Летнего амфитеатра.

По проекту на этом монументе княгиня Ольга плывет на ладье «со товарищи» – позади нее сидят три воина. По замыслу скульптора, памятник должен украшать водопад, символизирующий Двину. Однако, при рассмотрении на художественном совете Министерства культуры, скульптору заметили, что в таком виде монумент практически полностью копирует киевский памятник Лыбеди и ее братьям Кию, Щеку и Хориву. В результате Ольге пришлось пересесть в центр ладьи.

Многие эксперты выступали против установки такого памятника в Витебске, так как легенда об основании города киевской княгиней страдает анахронизмами. Известный витебский краевед Аркадий Подлипский опубликовал историю о том, как в 1970-х годах в Витебске инспирировали празднование 1000-летия города, в результате чего фигура княгини Ольги прочно укрепилась на пьедестале его основательницы.

Работы по подготовке места для установки памятника, согласно документации закупки обойдутся местному бюджету в 1 154 546 рублей. Сколько будет стоить сам памятник пока не известно. Создание и установка скульптуры Александра Невского с женой и сыном обошлась городу в 339 617 рублей 35 копеек, чуть меньше в пересчете по курсу доллара стоил памятник князю Ольгерду. Средства на их изготовление собирались на городских субботниках.


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