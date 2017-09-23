Православная литургия зазвучала по-белорусски 5 23.09.2017, 9:00

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На службе в Гродно впервые использовали недавно представленный перевод Нового Завета.

В гродненском православном храме в честь Святителя Николая Архиерейского Подворья впервые отслужили Литургию на белорусском языке с использованием последнего перевода Нового Завета, представленного Митрополитом Павлом, главой Белорусской православной церкви.

Видеозапись службы разместил в своем «Фейсбуке» исполняющий обязанности настоятеля домовой церкви иерей Николай Гайдук. Он сообщил, что новый перевод использовали на праздничной Литургии в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которое православные отмечают 21 сентября:

- На свята ўпершыню пачулі як гучыць апостальскае чытанне на беларускай мове ў новым перакладзе, - написал священник.

Напомним, во всех приходах Римско-католической церкви в Беларуси литургия уже давно проходит на национальном, белорусском, языке.