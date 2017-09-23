Экс-министр труда: Надо сменить некомпетентную власть 24 23.09.2017, 9:33

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Фото: svaboda.org

Как залатать дыру в Фонде социальной защиты населения?

В Фонде социальной защиты населения Беларуси ( ФСЗН ) по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше. Напомним, в начале года в ФСЗН образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. Эксперты «Завтра твоей страны» предлагают пути решения проблемы.

-- Экономикой руководят люди, которые не умеют этого делать, но получают хорошие зарплаты и строят себе коттеджи в центре города, -- считает бывший министр труда Александр Соснов.

По его мнению, для решения возникшей проблемы с дефицитом средств в ФЗН необходимо сменить руководство страны.

В качестве примера некомпетентности высокопоставленных чиновников экс-министр приводит слова одного из вице-премьеров правительства, который заявил о том, что вложили деньги в деревообработку, но до конца все не просчитали и не смогли получить нужный результат.

-- В начале прошлого века коммерсанты стрелялись после таких просчетов. А у нас вице-премьера даже не лишили премии, не говоря уже о должности. В этом вся проблема белорусской экономики: распорядители чужого ни за что не отвечают, -- подчеркивает эксперт.

Он уверен, что ни увеличение пенсионного возраста, ни уменьшение размеров пенсий не поможет ликвидировать дефицит средств в ФСЗН.

-- Это отсрочит проблему, но не решит ее. В первую очередь, нужно убрать государственный сапог, который стоит на горле всей экономики, -- отмечает Александр Соснов.

Где государству сегодня найти деньги на пенсии?

Пересмотреть пенсионные льготы силовикам

Экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин предлагает пересмотреть пенсионные льготы сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

По его словам, силовики выходят на пенсии в 45-47 лет. Это огромная армия здоровых молодых людей, которые способны работать, но получают пенсии. Причем, в 2-4 раза выше, чем остальные пенсионеры.

-- Абсолютно непонятно, почему, к примеру, пресс-секретарь МВД имеет офицерское звание и выходит на пенсию гораздо раньше, чем его коллега из гражданского министерства. – недоумевает экономист.

Он считает, что половину сотрудников силовых структур можно сделать обычными наемными работниками и отправлять на пенсию на 10 лет позже, чем сейчас.

Перейти на накопительную систему пенсий

Владимир Ковалкин напоминает, что власти вынуждены были увеличить пенсионный возраст, поскольку в ФСЗН не хватало денег.

Однако, по словам эксперта, это была не реформа пенсионной системы, а отсрочка проблемы.

-- Увеличение пенсионного возраста на два года дало отсрочку на этот срок. Сейчас фонд снова стал дефицитным, -- говорит экономист.

По его словам, проблема усугубляется еще и увеличением дебиторско-кредиторской задолженности предприятий и банкротством бизнеса.

Экономист считает, что еще 20 лет назад нужно было переходить на накопительный вариант пенсий.

-- На тот момент проблема так остро не стояла, но правительство и Лукашенко об этом не думали. Надеялись, может, само рассосется,-- говорит эксперт.

Сейчас, по его словам, необходимо срочно переходить на накопительную систему пенсий сейчас.

Уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

Кроме того, Владимир Ковалкин считает целесообразным уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин.

-- Это нужно делать вместе с переходом на накопительную систему пенсий. Если заниматься только перераспределением, это все равно, что сбивать температуру аспирином – проблема не решится, -- уверен экономист.

По прогнозам эксперта, дефицит ФСЗН будет еще расти как минимум 10 лет.

-- Государство должно будет закрывать эту дыру бюджетными средствами. Это значит, меньше денег будет оставаться на школы, на дороги, на медицину. Соответственно, люди будут либо иметь меньшие пенсии, либо иметь меньше качественных услуг, -- отмечает руководитель проекта «Кошт урада».

По прогнозам экономиста, работающие люди начнут активно уходить от налогообложения, поскольку увидят, то ничего не получают от государства. -- Это узел надо разрубать. Других решений, кроме как переходить на накопительную систему пенсий, в мире не придумали, -- заключает Владимир Ковалкин.