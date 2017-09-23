Китай сократит поставки нефтепродуктов в Северную Корею 2 23.09.2017, 9:51

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Китай полностью запретит поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничит поставки энергоносителей в страну.

Новые санкции вступят в силу 1 октября. Они были введены в ответ на ядерные испытания Пхеньяна в сентябре.

Санкции были приняты после резолюции ООН. В ходе ее обсуждения Москва и Пекин противились предложения Вашингтона полностью остановить экспорт нефтепродуктов в Северную Корею, сообщает BBC.

В результате Россия и Китая согласились урезать торговлю энергоносителями до определенного уровня.

Новые ограничения, которые вводит Китай, также затронут поставки сжиженного природного газа.

Северная Корея способна перерабатывать некоторое количество сырой нефти, которую запрет не коснулся.

Однако своих мощностей явно недостаточно. За последние пару месяцев цены на бензин в Пхеньяне выросли на 20%, сообщает агентство Франс-пресс.

До введения санкций Китай покупал 80% текстильной продукции, которую производит КНДР, что было одним из важных источников поступления твердой валюты в страну. Речь идет о сумме свыше $700 млн в год.

Ранее Китай уже ограничил поставки угля из Северной Кореи, которые в прошлом году принесли Пхеньяну $1,2 млрд.