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Оскар Вальдес защитил чемпионский титул, поднявшись с нокдауна

  • 23.09.2017, 10:11
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Оскар Вальдес
Фото: Sportbox

Мексиканец Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Чемпион по версии WBO в полулегком весе Оскар Вальдес в третий раз защитил свой чемпионский титул, победив ранее небитого филиппинца Дженесиса Серваниа.

Интересным и напряженным выдалось начало поединка, который поначалу складывался в пользу Вальдеса. Но в 4-м раунде мексиканец заигрался, не вернул руки в позицию для защиты, пропустил правый хук точно в челюсть и оказался в нокдауне, пишет korrespondent.net.

Правда, в 5-м раунде чемпион вернул должок левым хуком, послав в тяжелый нокдаун филиппинца, но Серваниа выжил.  Перехватив затяжную атаку чемпиона, претендент был близок к досрочной победе в 6-м раунде, но на то, чтобы развить успех попросту не хватило времени.  

После экватора Вальдес принялся опережать атаки Серваниа и дальше уже не дал сомневаться в своей победе. Судейский вердикт: 116:110,117:109 и 119:111 в пользу Вальдеса.


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