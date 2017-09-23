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Завтра будет до 21 градуса тепла

  • 23.09.2017, 10:29

Необычная для конца сентября погода ожидается в Беларуси.

До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 24 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность, в основном без осадков, лишь днем по юго-западу страны местами ожидаются небольшие дожди.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - плюс 15-21.


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