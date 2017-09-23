Нихт капутен, нихт капитулирен Алексей Мельников

23.09.2017, 12:20

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Алексей Мельников

Что ни год, то великие победные мемориальные новости.

То российское начальство даст на плакаты к 9 мая соколов Геринга под видом советских лётчиков. Да ещё лица такие подберет – кастинг на роли офицеров СС в «17 мгновений» мог бы позавидовать. Помните, которые в коридорах, расставив ноги, стоят – с черепушками над глазами? Жуть.

То начальство танк немецкий сделает фоном для красных партизан. Что там – гусеницы, башня. Неважно. Главное – подвиг.

Теперь немецкий автомат воткнули на памятник Калашникову.

О чём это говорит?

Нет дела начальству до памяти о совсем далёкой уже войне. Небрежность выдаёт.

Потому что, если что-то ценишь, хранишь, изучаешь, то и ошибок таких случиться не может. И, конечно, лень здесь же – не хочется проверять, уточнять. Вот и проскальзывает стальной арийский взгляд из-под каски с гнутыми краями.

Скульптор памятника, похожего на надгробие 90-м годам, ещё говорит о каких-то скрытых смыслах. Что он имеет в виду? Споры вокруг того, что создание советского автомата вдохновлялось немецким? Если так, то скульптор изобразил верно.

Исправят, конечно.

Память о войне у российского начальства давно превратилась в ритуал.

В надгробие над закопанной в закрытые архивы живой правдой.

Алексей Мельников, Эхо Москвы