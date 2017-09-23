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Владимир Войнович: Путин проиграл стратегически

  • 23.09.2017, 12:51
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Владимир Войнович
Фото: openrussia.org

По мнению писателя Владимира Войновича, президент России Владимир Путин проиграл свою роль в истории.

Российский прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович сравнил президента РФ Владимира Путина с первым руководителем СССР Владимиром Лениным. Об этом он заявил в интервью "Эху Москвы".

"Ленин был очень умелый тактик. И Путин – тоже тактик. Эта тактика проявляется в захвате власти и удержании ее. Вот это все, собственно говоря. И Путин – тактически он правильно делал, когда он пришел к власти и опирался на этих стариков", – сказал Войнович.

Однако он считает, что стратегически Путин свое будущее и свою роль в истории проиграл.

"Государственный деятель – если у него достаточно ума и честолюбия тоже, он должен смотреть вперед и должен как-то, если он заботится о своем месте в истории, а тут… В общем, я так думаю, честно говоря – это мое предсказание, – что его место в истории – это провал", – отметил писатель.

По его словам, Путин держится у власти "на традиции, на страхе, на пропаганде".


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