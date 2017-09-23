Тереза Мэй написала полякам: Мы хотим быть вашим другом 1 23.09.2017, 13:36

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Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Британский премьер отметила, что «Брексит» не будет осуществляться за счет самых больших бенефициаров, в том числе Польши.

В тексте, написанном для Польского пресс-агентства (РАР), британский премьер Тереса Мэй заявила, что в ближайшие годы Великобритания хочет быть самым сильным другом и партнером для граждан Польши и других стран ЕС, пишет Польское радио.

Тереза Мэй написала полякам день спустя после своего выступления во Флоренции. Она подчеркнула, что обеспечение прав граждан ЕС в Великобритании, в том числе миллиону граждан Польши является одной из первоочередных задач во время переговоров по брекситу.

Глава британского правительства подчеркнула, что Великобритания выступает за сохранение безопасности Европы и в дальнейшем будет оказывать помощь и поддержку странам ЕС, которые подвергаются агрессии, терактам, а также стихийным бедствиям и катастрофам, которые происходят по вине человека.

Британский премьер отметила, что выход Великобритании из Европейского союза не будет осуществляться за счет самых больших бенефициаров, в том числе Польши.

Граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, потому что они хотят больше непосредственного контроля над решениями, которые влияют на их повседневную жизнь.

По словам Терезы Мэй, Великобритания никогда не чувствовала себя в ЕС как дома, добавив, что британцы «никогда не чувствовали ЕС неотъемлемой частью нашей национальной истории», как это происходит в других странах ЕС. Она отметила, что Великобритания будет продолжать работать с ЕС как суверенное государство, под контролем британцев.

«Мы можем покидать Европейский Союз, но мы не покидаем Европу. Великобритания все еще является гордым членом семьи европейских народов. Успех ЕС глубоко соответствует нашим национальным интересам. Мы хотим быть вашим самым сильным другом и партнером», - написала премьер Великобритании.