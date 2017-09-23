Курт Уолкер разоблачил российского пранкера 7 23.09.2017, 14:35

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Курт Волкер

Пранкеры работают под крышей российских спецслужб, заявляют в СНБО Украины.

Российский пранкер пытался связаться со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Уолкером от имени секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова. Об этом 23 сентября сообщил сайт Турчинова со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что американский дипломат разоблачил пранкера.

"В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель – попытка дезавуировать успехи украинских властей на международной арене", – говорится в сообщении.

В августе российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждали, что от имени Турчинова пообщались с генеральным директором "Южмаша" на тему скандала вокруг якобы поставок украинских ракетных технологий КНДР.

После этого секретарь СНБО призвал украинских чиновников пользоваться средствами национальной спецсвязи.