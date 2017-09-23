закрыть
23 сентября 2017, суббота, 21:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

День без автомобилей в Минске завершился огромными заторами

  • 23.09.2017, 18:12
  • 2,361
Фото: tut.by

Многие водители не знали об ограничении движения для транспорта и неожиданно натыкались на «кирпич».

Европейская неделя мобильности завершилась Днем без автомобиля, который вчера в Минске провели масштабнее, чем в прошлые годы: чтобы состоялись праздничные мероприятия, для транспорта перекрыли участок улицы Ленина. И пока народ там развлекался, на соседних улицах в пробках простаивали автомобилисты, пишет tut.by.

После 16.00 — к началу программы, заявленной организаторами, на освобожденной от машин улице Ленина собралось много людей, в основном группы школьников и родители с детьми.

После 18.00 народа заметно прибавилось — после окончания рабочего дня подтянулись взрослые.

На сцене возле художественного музея выступали музыкальные коллективы, рядом с ней стайка детворы хлопала над головой ладошками — ловили мыльные пузыри, которые пускал желтый клоун, тут же выстроилась очередь из желающих нанести себе аквагрим. Взрослые и дети постарше крутились возле столов, за которыми проводили викторины, с любопытством разглядывали импортные и отечественный электромобили, электросамокаты и велосипеды.

— Круто, Серый! Давай мы залезем тоже! — восторженно закричал мальчишка лет тринадцати своему другу, когда увидел машину-перевертыш, которую привезло на мероприятие МЧС.

— Не, там на велике дают бесплатно проехать, пошли туда скорее, а то разберут, — тянул в другую сторону Серега.

Некоторые прохожие о Дне без автомобиля узнавали случайно — шли из универмага и увидели, что на улице Ленина «происходит что-то странное под музыку», поэтому решили полюбопытствовать и зашли.

— Мне машины особо не мешают. Ну, а что их запрещать, жить-то хорошо и красиво все хотят. Навряд ли богатый человек, у которого есть дорогая машина, будет на автобусе ездить, — рассуждает Евгения.

А вот 20-летний студент БГУ Денис о Дне без автомобиля знает и «двумя руками» поддерживает. Все лето, весну и осень (если позволяет погода) парень ездит на велосипеде, в том числе и на занятия.

— Здорово, что велосипеды сейчас стали популярны, — это и для здоровья хорошо, и на экологию плохо не влияет. Жаль только, что условия для движения велосипедистов не очень у нас хорошие: по проезжей части ездить нельзя, а ехать быстро по тротуару невозможно — на колесо кого-нибудь намотаю. Вот если бы автомобилистов немного на дороге разрешили потеснить, ну действительно, машин слишком много, даже сегодня.

Приподнятого настроения посетителей праздничных мероприятий не разделяли автомобилисты и их пассажиры. Многие водители не знали об ограничении движения для транспорта и неожиданно натыкались на «кирпич» на улице Ленина. Некоторые водители агрессивно реагировали на то, что выехать по Ленина на проспект Независимости у них не получится: сигналили чуть замешкавшимся машинам, показывали неприличные жесты и выкрикивали ругательства, кто-то резко разворачивался на маленьком перекрестке, да так, что заскакивал при этом колесами на тротуар.

Основная часть машин с улицы Ленина двигалась на однополосную улицу Комсомольскую, где попадала в затор, начинавшийся сразу от перекрестка рядом со стадионом «Динамо». Водители выходили из своих автомобилей и пытались разглядеть, что же там впереди и почему проехать так трудно.

В заторе стоял Mercedes с латышскими номерами.

— День без автомобиля? Не слышал о таком. В Латвии такого дня нет, — удивленно приподнял брови водитель и с балтийским спокойствием оценил дорожную ситуацию: — Ну да, пробка. Но ничего страшного, проедем же когда-нибудь.

— Какой День без автомобиля? Машин, по-моему, больше, чем в обычные дни, — сказал водитель Opel, стоявшего в заторе.

На проспекте Независимости ситуация на дороге была также непростая, а точнее, транспорт на главной улице столицы в обе стороны двигался очень медленно…

У некоторых водителей не хватало терпения, и они разворачивались через двойную сплошную линию в обратном направлении, где машин было немного меньше.

— Полундра! Отходите вы от дороги, машин сколько, а вон автобус едет, а вдруг зацепит? — закричал уборщик в оранжевом жилете и погрозил метлой.


Мнение

Бонусы или санкции
Бонусы или санкции Татьяна Новикова
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!