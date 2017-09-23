День без автомобилей в Минске завершился огромными заторами 23.09.2017, 18:12

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Фото: tut.by

Многие водители не знали об ограничении движения для транспорта и неожиданно натыкались на «кирпич».

Европейская неделя мобильности завершилась Днем без автомобиля, который вчера в Минске провели масштабнее, чем в прошлые годы: чтобы состоялись праздничные мероприятия, для транспорта перекрыли участок улицы Ленина. И пока народ там развлекался, на соседних улицах в пробках простаивали автомобилисты, пишет tut.by.

После 16.00 — к началу программы, заявленной организаторами, на освобожденной от машин улице Ленина собралось много людей, в основном группы школьников и родители с детьми.

После 18.00 народа заметно прибавилось — после окончания рабочего дня подтянулись взрослые.

На сцене возле художественного музея выступали музыкальные коллективы, рядом с ней стайка детворы хлопала над головой ладошками — ловили мыльные пузыри, которые пускал желтый клоун, тут же выстроилась очередь из желающих нанести себе аквагрим. Взрослые и дети постарше крутились возле столов, за которыми проводили викторины, с любопытством разглядывали импортные и отечественный электромобили, электросамокаты и велосипеды.

— Круто, Серый! Давай мы залезем тоже! — восторженно закричал мальчишка лет тринадцати своему другу, когда увидел машину-перевертыш, которую привезло на мероприятие МЧС.

— Не, там на велике дают бесплатно проехать, пошли туда скорее, а то разберут, — тянул в другую сторону Серега.

Некоторые прохожие о Дне без автомобиля узнавали случайно — шли из универмага и увидели, что на улице Ленина «происходит что-то странное под музыку», поэтому решили полюбопытствовать и зашли.

— Мне машины особо не мешают. Ну, а что их запрещать, жить-то хорошо и красиво все хотят. Навряд ли богатый человек, у которого есть дорогая машина, будет на автобусе ездить, — рассуждает Евгения.

А вот 20-летний студент БГУ Денис о Дне без автомобиля знает и «двумя руками» поддерживает. Все лето, весну и осень (если позволяет погода) парень ездит на велосипеде, в том числе и на занятия.

— Здорово, что велосипеды сейчас стали популярны, — это и для здоровья хорошо, и на экологию плохо не влияет. Жаль только, что условия для движения велосипедистов не очень у нас хорошие: по проезжей части ездить нельзя, а ехать быстро по тротуару невозможно — на колесо кого-нибудь намотаю. Вот если бы автомобилистов немного на дороге разрешили потеснить, ну действительно, машин слишком много, даже сегодня.

Приподнятого настроения посетителей праздничных мероприятий не разделяли автомобилисты и их пассажиры. Многие водители не знали об ограничении движения для транспорта и неожиданно натыкались на «кирпич» на улице Ленина. Некоторые водители агрессивно реагировали на то, что выехать по Ленина на проспект Независимости у них не получится: сигналили чуть замешкавшимся машинам, показывали неприличные жесты и выкрикивали ругательства, кто-то резко разворачивался на маленьком перекрестке, да так, что заскакивал при этом колесами на тротуар.

Основная часть машин с улицы Ленина двигалась на однополосную улицу Комсомольскую, где попадала в затор, начинавшийся сразу от перекрестка рядом со стадионом «Динамо». Водители выходили из своих автомобилей и пытались разглядеть, что же там впереди и почему проехать так трудно.

В заторе стоял Mercedes с латышскими номерами.

— День без автомобиля? Не слышал о таком. В Латвии такого дня нет, — удивленно приподнял брови водитель и с балтийским спокойствием оценил дорожную ситуацию: — Ну да, пробка. Но ничего страшного, проедем же когда-нибудь.

— Какой День без автомобиля? Машин, по-моему, больше, чем в обычные дни, — сказал водитель Opel, стоявшего в заторе.

На проспекте Независимости ситуация на дороге была также непростая, а точнее, транспорт на главной улице столицы в обе стороны двигался очень медленно…

У некоторых водителей не хватало терпения, и они разворачивались через двойную сплошную линию в обратном направлении, где машин было немного меньше.

— Полундра! Отходите вы от дороги, машин сколько, а вон автобус едет, а вдруг зацепит? — закричал уборщик в оранжевом жилете и погрозил метлой.