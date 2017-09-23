Житель Бобруйска добился создания белорусскоязычного класса 3 23.09.2017, 19:37

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Бобруйчанин призывает и других родителей первоклассников города присоединиться к уже созданному классу.

Отец первоклассника Степана Ходоренко из Бобруйска добился, чтобы его сын учился по-белорусски. Таким образом в бобруйской школе №17 возник первый белорусскоязычный класс в городе.

«Сейчас также стараюсь подтягивать свой уровень белорусского языка», - рассказывает «Радыё Рацыі» Глеб Ходоренко:

- Я был готов к тому, что какие-то там будут требования. Конечно, шансов было не так много и я думал, что все же не откроют, так как некоторые говорили, что надо минимум восемь или десять человек. Но это не подтвердилось, просто пишешь заявление, говоришь, что законодательство не просто позволяет, а говорит о том, что это обязательно. И, если родители выбрали белорусский язык, то их мальчик или девочка будут учиться на белорусском языке.

Глеб Ходоренко призывает и других родителей первоклассников Бобруйска, которые хотели бы, чтобы их дети учились по-белорусски присоединиться к уже созданному классу.