Посол США Теффт покидает Россию 23.09.2017, 20:12

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Джон Теффт

Уже в начале октября в Москве ожидают нового посла Америки.

Посол США в России Джон Теффт вместе с супругой покинет Россию через неделю. Об этом он сам сообщил в видеоинтервью на сайте посольства, пишет newsru.com.

В начале октября в Москве ожидают нового посла США - Джона Хантсмана.

"Примерно через неделю мы покинем Россию. Нам будет не хватать тех разнообразных знакомств, которые завязались по всей России", - сказал Теффт.

Ранее он сообщал, что кандидат на пост посла США в РФ Джон Хантсман в случае утверждения прибудет в Москву в начале октября. "Слушания по кандидатуре посла Хантсмана проходили во вторник, и мы исходим из того, что его кандидатура будет утверждена, и он приедет сюда в начале октября", - говорил Теффт в минувший четверг на приеме в Спасо-Хаусе в Москве.

Хантсман приезжает в Москву на фоне острого дипломатического противостояния после значительного взаимного сокращения дипмиссий обеих стран.