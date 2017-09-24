Бросит ли «Коммунарка» спасательный круг брестской «шоколадке»? 3 24.09.2017, 20:31

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Фото: vb.by

Предприятие попало в сложную экономическую ситуацию и до сих пор не может выпутаться из финансовой несостоятельности.

В концерне «Белгоспищепром» по просьбе vb.by прокомментировали ситуацию в «Первой шоколадной компании»

История предприятий бывает столь же драматична, как и людские судьбы. У «Первой шоколадной компании» начало было многообещающим и, если применимо это слово, красивым. В конце 90-х годов продукция брестской фабрики выделялась качеством на рынке кондитерской продукции, где правила бал суррогатная шоколадная плитка. За короткое время сформировался коллектив профессионалов. Одна за другой на рынке появлялась новая продукция – и почти сразу завоевывала сердца потребителей: шоколад под маркой «Идеал», конфеты «Фруттэль», «Арабелла» и «Мирабелла»... Их вкус помнят до сих пор, хотя прошло почти два года, как изделия исчезли с прилавков магазинов.

Предприятие попало в сложную экономическую ситуацию и до сих пор не может выпутаться из финансовой несостоятельности. Мировое соглашение, которым в декабре 2016 года завершилось длительное выяснение отношений с кредиторами, желаемых результатов не принесло. Почему? Ситуацию прокомментировала начальник отдела кондитерской отрасли концерна «Белгоспищепром» Ольга Старостина.

Фото: vb.by

- После того, как в экономическом суде Брестской области было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, предприятие планировало приступить к выпуску продукции в марте текущего года. Почему, на ваш взгляд, производство до сих пор простаивает?

– Мировое соглашение с основными кредиторами было достигнуто назначенным судом антикризисным управляющим Денисом Плетеневым. Этим соглашением предусматривалось начало работы СООО «Первая шоколадная компания» при условии решения вопросов финансирования, которое возможно было осуществить за счет банковских кредитов. До настоящего времени банки не приняли положительного решения по кредитованию, поэтому работа фабрики пока не начата.

СООО «Первая шоколадная компания» – организация со 100-процентным частным капиталом. При этом, по мнению концерна «Белгоспищепром», учредителями компании не принимается должных мер по возобновлению ее работы.

- Какими с учетом этого видятся перспективы «Первой шоколадной компании»? Есть ли шанс сохранить предприятие?

– Альтернативным способом запуска производственного процесса является загрузка мощностей фабрики на давальческих условиях. СООО «Первая шоколадная компания» проводит переговоры с СОАО «Коммунарка» по реализации данной схемы сотрудничества. Высокие требования, предъявляемые к продукции под брендом «Коммунарка», обязывают СООО «Первая шоколадная компания» к принятию серьезных мер по подготовке производственных помещений и технологического оборудования. Пока фабрика не готова к этому. Переговорный процесс продолжается.

Фото: vb.by

- С тех пор, как производство остановилось, многое поменялось на рынке кондитерской продукции в стране и за рубежом. Есть ли у предприятия ниша на рынке?

– Несмотря на незначительную долю СООО «Первая шоколадная компания» в объемах производства кондитерских изделий (около 2 % по организациям кондитерской отрасли концерна «Белгоспищепром» и 1 % – по кондитерским организациям республики), а также на высокую конкуренцию со стороны импортеров, продукция фабрики имела популярность и пользовалась спросом.

Можно с уверенностью говорить о том, что возвращение продукции фабрики на полки магазинов было бы приятным и ожидаемым событием для покупателей. Но длительное отсутствие бренда «Идеал» на рынке республики привело к его замещению аналогичной продукцией других производителей, как отечественных, так и зарубежных. Поэтому в случае возобновления производства продукции возвращение на рынок республики и завоевание авторитета на внешних рынках будет сопряжено для фабрики с большой и непростой работой. Это показывают и проведенные концерном переговоры с ООО «Белорусская сахарная компания» – субъектом товаропроводящей сети концерна на российском рынке.

В администрации СЭЗ «Брест» утверждают, что и облисполком, и администрация свободной экономической зоны прилагают усилия, чтобы «Первая шоколадная компания» могла возобновить работу. Для этого, по информации из заслуживающих доверия источников, требуется порядка 9 млрд руб. «старыми» (чтобы осуществить производственный цикл и начать безубыточную работу). Но банки не идут на уступки проблемному предприятию.