Как белорусы праздновали Богач в Вязынке
- 24.09.2017, 21:05
Белорусы отметили праздник, посвященный собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.
В народном календаре Богач приурочен к окончанию сбора урожая и к первому зажиганию домашнего очага - восковой свечи, которую ставят в угол и хранят там в течение всего года.
Белорусы верили, что это приносит в дом богатство и счастье. Обряд направлен на сохранение урожайности и семейного благополучия.
«Радыё Свабода» представляет фоторепортаж с празднования «Богача».