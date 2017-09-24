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Как белорусы праздновали Богач в Вязынке

  • 24.09.2017, 21:05
Фото: svaboda.org

Белорусы отметили праздник, посвященный собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.

В народном календаре Богач приурочен к окончанию сбора урожая и к первому зажиганию домашнего очага - восковой свечи, которую ставят в угол и хранят там в течение всего года.

Белорусы верили, что это приносит в дом богатство и счастье. Обряд направлен на сохранение урожайности и семейного благополучия.

«Радыё Свабода» представляет фоторепортаж с празднования «Богача».


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