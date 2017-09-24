Как белорусы праздновали Богач в Вязынке 24.09.2017, 21:05

Фото: svaboda.org

Белорусы отметили праздник, посвященный собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.

В народном календаре Богач приурочен к окончанию сбора урожая и к первому зажиганию домашнего очага - восковой свечи, которую ставят в угол и хранят там в течение всего года.

Белорусы верили, что это приносит в дом богатство и счастье. Обряд направлен на сохранение урожайности и семейного благополучия.

«Радыё Свабода» представляет фоторепортаж с празднования «Богача».