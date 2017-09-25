Топ-10 мест в Беларуси, где почти не ступала нога человека 3 25.09.2017, 9:20

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Беларусь только на первый взгляд кажется страной, где давно все осушено и распахано.

На самом деле и у нас хватает «медвежьих углов». Чтобы увидеть некоторые из них, недостаточно большого желания и личного автотранспорта. Отправляемся в виртуальное путешествие по местам, о которых многие из вас наверняка даже не слышали, пишет planetabelarus.by.

Фото Сергея Плыткевича

Заказник «Простырь»

Это один из последних уголков Полесья, не затронутых мелиорацией. Эта заболоченная местность расположена в междуречье Гнилой Припяти и Стыри. Лесов здесь практически нет, зато хватает стариц и мелких озер, на поверхности которых белые кувшинки образуют живописные заросли.

Фото Сергея Плыткевича

Из-за высокого уровня воды, который сохраняется даже в конце лета, попасть сюда очень трудно в любое время года. Благодаря этому Простырь служит надежным убежищем для многих видов, находящихся под угрозой исчезновения, включая большого подорлика, дупеля, вертлявую камышевку.

Неподалеку расположена пойма реки Уборти, где сырые луга плавно переходят в осоковые болота и заросли тростника.Здесь еще сохранились дубравы, которые каждый год затапливает во время весенних разливов. Высокие берега покрыты смешанными лесами, где попадаются деревья возрастом более 100 лет.

В результате получается настоящий лабиринт, по которому даже на лодке бывает непросто пробраться – не то что пешком. Это одна из причин, почему пойма Уборти каждый год привлекает тысячи мигрирующих журавлей. Днем они кормятся на окрестных полях, а ночуют на минеральных островах посреди болота, чувствуя себя там в полной безопасности.

Фото Сергея Плыткевича

Ствига – еще одна река, которая определяет современный облик Центрального Полесья. Здесь в начале ХХ века были построены одни из первых мелиоративных систем. Сегодня они пришли в упадок и сильно заросли, так что с первого – да и со второго – взгляда каналы бывает трудно заметить. Несмотря на вмешательство человека, Ствига производит впечатление дикой реки.

Значительная часть ее русла приходится на Ольманские болота – совершенно не освоенный край, который долгое место выполнял функцию военного полигона. Сплавы по Ствиге знатоки ценят за живописные песчаные острова, разбросанные вдоль всего течения. Здесь также нередко можно встретить болотную черепаху, которая занесена в Красную книгу Беларуси.

Налибокская пуща

Пуща уникальна тем, что этот огромный лесной массив начинается всего в 50 км от Минска. Несмотря на близость столицы, здесь еще осталось немало мест, куда даже самые заинтересованные туристы добираются редко.

Одним из них является Черное озеро, получившее свое название за цвет воды. На самом деле это затока Западной Березины, которая своими узкими извилистыми очертаниями напоминает фьорд. Уединенность этого места сделала его популярным среди браконьеров.

Фото Сергея Плыткевича

Гродненская пуща

На границе Беларуси, Польши и Литвы раскинулись леса, которые часто называют Гродненской пущей. Большинство туристов обычно посещают эти места ради Августовского канала. Сплавы по нему пользуются неизменной популярностью, однако достаточно лишь немного отклониться от маршрута, чтобы попасть в край нетронутой природы.

Прекрасную возможность сделать это предоставляет река Черная Ганча, которая берет свое начало в Польше и течет по белорусско-литовскому пограничью, петляя среди лесов и лугов. Деревень в этих местах немного, а те, что есть, не портят впечатления от путешествия. Вот только совершить его удается лишь немногим.

Фото Сергея Плыткевича

Березинский заповедник

По-настоящему дикие места есть и в Центральной Беларуси. Березинский заповедник славится не только своими болотами, но и озерами. Если Плавно хорошо известно многим туристам благодаря одноименной гостинице, построенной на его берегу, то озеро Палик, расположенное в Борисовском районе, еще ждет своих «первооткрывателей».

Все дело в том, что даже имея разрешение на посещение заповедника, сюда довольно трудно попасть. Во время Великой Отечественной войны эта заболоченная местность, большая часть которой покрыта густыми лесами, укрывала крупное партизанское соединение, насчитывавшее более 4000 человек.

Заповедник был учрежден более 90 лет назад, в первую очередь, для охраны речных бобров и имеет площадь более 76 тысяч гектаров. Про 8 причин посетить это уникальное место, можно прочитать здесь.

Фото Сергея Плыткевича

Космачевские озера

Еще один глухой угол расположился на стыке Минской, Могилевской и Витебской областей. Здесь вы найдете целую группу озер, которые называют Космачевскими. Те немногие, кто бывал в этих местах, признаются, что они производят мрачноватое впечатление, и сравнивают их с сибирской глухоманью.

Фото Сергея Плыткевича

Вместо леса большие территории покрыты мхом и чахлыми соснами. Однако их вид обманчив – многим деревьям больше 100 лет, просто из-за нехватки питательных веществ в болотистой почве сосны растут очень медленно. Лишь в конце лета на Космачевских озерах появляются сборщики голубики и клюквы. Катаясь на лыжах зимой, здесь можно за весь день никого не встретить.

Заказник «Синьша»

Если вы устали от цивилизации, то стоит отправиться в заказник «Синьша», который расположен в северо-восточной части Россонского района, на самой границе с Россией. 80% территории здесь занимают леса. Ядром заказника служит целый комплекс, состоящий из озер Синьша, Волоба, Глыбо, Дрисы и Островцы.

Фото Сергея Плыткевича

Благодаря низкой плотности населения и труднодоступности этих мест природа сумела сохраниться здесь практически в нетронутом состоянии. На территории заказника обитают такие редкие животные как бурый медведь и рысь, а местная популяция глухаря насчитывает более 100 особей – это один из самых высоких показателей по Беларуси.

Красноборская пуща

Восточнее протекает река Нища, которая начинается на территории Национального парка Себежский (Россия) и дальше прокладывает себе путь через Красноборскую пущу. Путешествие по ней – пожалуй, лучший способ познакомиться с этими труднопроходимыми местами.

Фото Сергея Плыткевича

Вот только, отправляясь в водный поход, будьте готовы к трудностям. Извилистое русло дарит прекрасные виды, но не дает расслабиться даже опытным туристам. К тому же нередко приходится перетаскивать байдарку в обход упавших деревьев. Однако возможность встретиться с первозданной природой окупает все эти усилия.

Урочище Окменица

Урочище служит лучшим доказательством того, что найти по-настоящему дикое место можно даже совсем рядом с такой известной туристической зоной, как Браславские озера. Некоторые знают о нем благодаря источнику, вода которого считается целебной.

Фото Сергея Плыткевича

Однако настоящим богатством урочища Окменица является одноименная речушка, которая течет среди валунов и высоких берегов, напоминающих каньон. В жаркое лето она превращается в едва заметный ручеек или даже полностью пересыхает. Благодаря этому русло становится удобной тропинкой, по которой можно отправиться навстречу собственным открытиям.