Станет ли Иракский Курдистан независимым государством 25.09.2017, 17:33

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Все, что нужно знать о сегодняшнем референдуме.

Иракские курды 25 сентября голосуют на референдуме о независимости, который подвергся критике внутри страны и за ее пределами, пишет bbc.com.

США, Великобритания и международная коалиция, борющаяся с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", попросили отложить референдум на два года.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани сказал, что откладывать референдум было слишком поздно.

Почему проводится референдум?

Барзани и его союзники по сепаратистской кампании утверждают, что после многих лет ущемления интересов курдов настало время создать независимое курдское государство.

Региональное правительство Курдистана (КРГ), расположенное в городе Эрбиль, также обвиняет центральное правительство в Багдаде в том, что оно систематически исключает курдов из системы равного распределения власти и ресурсов.

Иракские курды, поддерживающие референдум, говорят, что независимость является "естественным правом", а создание курдского государства принесет стабильность в регион.

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Какой вопрос задают на референдуме?

Избиратели должны ответить "да" или "нет" на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за пределами региона Курдистан стали независимым государством?"

"Курдские территории", о которых идет речь, это спорные территории, находящиеся под контролем курдского военизированных формирований пешмерга.

На территориях расположен в том числе богатый нефтью район вокруг города Киркук и курдские города в северных иракских провинциях.

Кто голосует и где?

Более пяти миллионов избирателей - в основном иракских курдов - имеют право отдать свой голос при условии, что они зарегистрировались для голосования, используя заявления на предоставление продуктовых пайков - они подтверждают постоянное проживание в автономном регионе Курдистан или в спорных районах, контролируемых курдами.

Арабы, туркмены и езиды, а также христиане-ассирийцы и халдеи могут голосовать, если у них есть необходимые документы; то же самое относится к избирателям в диаспорах.

Что думает иракское правительство о голосовании?

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади говорит, что этот шаг является "незаконным" и "неконституционным".

Иракский парламент в Багдаде проголосовал против проведения референдума и попросил Абади принять все необходимые меры для поддержания единства Ирака перед лицом курдского сепаратистского движения.

14 сентября парламент проголосовал за увольнение губернатора Киркука - курда, который активно поддерживает голосование.

По словам иракских военных, референдум повлияет на продолжающийся конфликт с группировкой "Исламское государство", которая по-прежнему контролирует части спорных районов, таких как город Хавия в провинции Киркук.

Все ли иракские курды поддерживают независимость?

Некоторые иракские курдские политики, бизнесмены и общественные деятели основали движение "Не сейчас", заявив, что в нынешней экономической ситуации и на фоне проблем с безопасностью проводить референдум преждевременно.

Некоторые иракские курды ведут кампанию за отсрочку референдума о независимости.

Другие участники кампании заявляют, что референдум имеет не больше юридической силы, чем опрос общественного мнения, и используется для укрепления личного и партийного авторитета Барзани.

Они утверждают, что референдум не принесет подлинной независимости, а обернется лишь конфликтами и экономическими проблемами.

Большинство арабских и туркменских партий в районе Киркука бойкотировали опрос.

Езиды, не подчиненные иракско-курдскому правлению в разоренном конфликтом и оспариваемом районе Синджана в провинции Ниневия, также отказались принять участие в референдуме.

Что думают соседи Ирака?

Турция и Иран выступают против референдума. Анкара называет его "исторической ошибкой", а Тегеран - "опасным шагом".

Они отвергают голосование главным образом потому, что у них есть свои собственные курдские меньшинства, гораздо более многочисленные, чем население Иракского Курдистана.

Тем не менее, у Анкары и Тегерана есть серьезные экономические интересы в Иракском Курдистане, который экспортирует нефть на международный рынок через портовый город Турции Джейхан и обменивает свою сырую нефть на нефтепродукты из Ирана.

Правительство Сирии еще не заявило о конкретной позиции в отношении референдума, но Дамаск, скорее всего, предпочел бы сохранить территориальную целостность Ирака в период широкомасштабной региональной нестабильности.

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Что думают курды в соседних странах?

Сирийские курды, находящиеся на линии фронта борьбы с ИГ, отвергают идею создания независимого курдского государства и требуют автономии только в северной части Сирии, которую они называют Рожавой.

Однако в то же время они утверждают, что готовы уважать решение большинства иракских курдов на референдуме независимо от результата.

Турецкие курды поддерживают идею независимости, а некоторые турецко-курдские партии придают большое значение референдуму.

Однако запрещенная Рабочая партия Курдистана (РПК) считает голосование пропагандистским трюком, направленным на то, чтобы держать Барзани у власти.

РПК настаивает на том, чтобы курды вместо этого поддержали "демократическую автономию".

Большинство иранских курдских партий поддерживают предстоящий референдум, надеясь, что иранский курдский регион может в какой-то последовать примеру своих иракских курдских соседей.

Каким может быть результат?

Если референдум пройдет по запланированному сценарию, большинство избирателей, скорее всего, проголосуют за отделение. Но центральное правительство Ирака заявляет, что оно не признает результаты голосования.

Миссия ООН по Ираку (МООНСИ) заявила, что не будет заниматься мониторингом голосования, поэтому официальных наблюдателей на референдуме нет.

Представители иракских курдов заявляют, что приняты все необходимые меры безопасности для предотвращения беспорядков во время и после референдума.

Тем не менее, возможны вооруженные столкновения в спорных районах, в основном в Киркуке, где иракская армия планировала развернуть войска для наступления на ИГ в районе Хавия, за два дня до проведения голосования.

Если ответ на референдуме будет положительным, но иракские курды не станут объявлять независимое государство, то результат референдума станет козырем на переговорах по территории и природным ресурсам между правительствами в Эрбиле и Багдаде.