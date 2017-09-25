Аркадий Бабченко: Не исключено, что лжеминирования в России – проверка спецслужб 1 25.09.2017, 18:00

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Аркадий Бабченко

«Телефонный терроризм» может использоваться для нагнетания обстановки в РФ.

Волна ложных сообщений о минировании общественных зданий в городах России может быть связана как с телефонным терроризмом, так и с учением спецслужб. Об этом изданию "Гордон" заявил российский журналист Аркадий Бабченко.

"Может быть все, что угодно. Я вполне допускаю, и телефонный терроризм, и банальное хулиганство. Не исключено нагнетание обстановки. У нас же пока четкой информации нет. Можем только догадываться. Задействовано много регионов и, как говорят, звонят каждый день. А это вполне подходит под телефонный терроризм. Сразу большой охват. Можно и людей напугать, и доставить максимальное количество проблем государству. Сложно понять, кому конкретно это выгодно. Можно допустить весь спектр – от ИГИЛ до школьников-малолеток. Не исключено, что это проверка боеспособности спецслужб, потому что в 1999 году уже такое было в Рязани (после серии терактов в подвале жилого дома в Рязани нашли мешки с белым веществом, якобы, гексагеном. Директор ФСБ Николай Патрушев сообщил тогда, что аналогичные взрывные устройства были заложены сотрудниками ФСБ в нескольких городах в ходе учений для повышения профессионализма спецслужб и проверки бдительности людей, – прим.). Почему бы не повторить? Вполне допускаю такой вариант", – сказал Бабченко.

Журналист отметил, что россияне уже привыкли к террористическим угрозам и вяло реагируют на массовые случаи ложного минирования.

"Судя по моим знакомым, всем уже все равно, происходящее никого не цепляет. Россия в этой атмосфере 20 лет живет. Настолько люди ко всему привыкли, что каждый раз реагировать на что-то эмоционально уже не желают. Там на взрывы никто внимания не обращает, не то, что на звонки. Страна такая", – подытожил журналист.