Католические епископы из стран Европы проведут службы в минских храмах 25.09.2017, 18:54

Фото: catholicnews.org.uk

В Минск приедут руководители епископских конференций из 45 стран мира.

Руководители епископских конференций из 45 стран мира прибудут в Минск для участия в пленарном заседании Совета конференций католических епископов Европы.

В ходе ассамблеи некоторые иерархи посетят приходы Минска, где примут участие в службах, сообщили БелТА в Римско-католической церкви в Беларуси.

Так, 28 сентября в 19.00 состоится служба в храме святого Симеона и святой Елены (Красном костеле). Ее проведет префект Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле.

На 29 сентября в 18.30 намечена месса в костеле имени Пресвятой Девы Марии (архикафедральном соборе), которую совершит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Служба в храме Пресвятой Троицы (св.Роха) на Золотой Горке состоится 30 сентября в 19.00, ее проведет кардинал Анджело Баньяско, архиепископ Генуи, глава Совета епископских конференций Европы.

Планируется, что и 1 октября иерархи посетят некоторые приходы Минска, где возглавят мессы и встретятся с верующими. Расписание на 1 октября появится позже.

Пленарное заседание Совета конференций католических епископов Европы будет проходить в Минске с 28 сентября по 1 октября, оно посвящено молодежи и будущему континента как общего дома.

Решение об этом было принято в ходе прошлогоднего подобного форума руководителей католических епископатов Европы, который проходил в Монако. Итоговый документ пленарного заседания в Минске будет озвучен 30 сентября.

Совет конференций католических епископов Европы берет свое начало в 1965 году, когда во время встречи 13 руководителей национальных епископатов в Риме был основан комитет, направленный на развитие возможностей для более тесного сотрудничества на уровне местных епископатов.

Учредительное собрание Совета состоялось в Риме 23-24 марта 1971 года. В его состав входят 39 членов - Конференции епископов европейских стран и несколько других иерархических структур.