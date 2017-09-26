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Белый дом: Наша цель – мирное разоружение Корейского полуострова

  • 26.09.2017, 7:33

В США назвали «абсурдом» слова МИД Кореи об «объявлении войны».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерc прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо о том, что президент США объявил этой стране войну, сообщает «Голос Америки».

«Мы не объявляли войну Северной Корее, и, откровенно говоря, подобное предположение – абсурд. Наша цель – все та же. Мы продолжаем добиваться мирного ядерного разоружения Корейского полуострова», – сказала Сандерс.

Ранее в понедельник представитель военного ведомства США заявил, что Пентагон представит президенту Трампу варианты действий по отношению к Северной Корее, если провокации со стороны Пхеньяна будут продолжаться. Это заявление было сделано после заявления министра иностранных дел Северной Кореи о том, что его страна оставляет за собой право сбивать американские военные самолеты даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы обязательно представим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы», – сказал пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг.


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