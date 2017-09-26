Жителей Рогачева собрали на родительское собрание, чтобы подписать на «Совбелию» 3 26.09.2017, 12:59

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Подписчиков «рекрутировали» на заводском родительском собрании.

На ОАО «Рогачевский МКК» прошло расширенное родительское собрание, в котором приняли участие не только работники комбината, но и представители филиала № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс», Рогачевгаза и Рогачевского хлебозавода, воспитывающие несовершеннолетних детей. Об этом сообщает местная газета «Свободное слово».

Вечная тема отцов и детей, на которой во все времена специализируется школа, очень быстро переросла в общегосударственную и участникам мероприятия представили специального гостя – заведующую Гомельским региональным бюро газеты «Советская Белоруссия» Елену Снежкова.

«Она приехала в самое крупное предприятие города с рабочей миссией – напомнить, как важно быть в курсе происходящих в стране событий, которые находят своё отражение на страницах главного печатного издания нашего государства, и разыграть призы среди его рогачевских подписчиков», – пишет местная районка.

Оторвать людей от работы, от домашних дел, от сбора грибов, от общения с детьми, чтобы напомнить о необходимости подписаться на главную газету лукашенковской пропаганды, это ли не лучшая антиреклама.