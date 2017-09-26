Хадиджа Исмаилова получила альтернативную Нобелевскую премию 26.09.2017, 14:06

Хадиджа Исмаилова

Фото: BBC

Азербайджанская журналистка награждена за мужественное разоблачение коррупции на высшем государственном уровне.

Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову премией "За правильный образ жизни", которую часто также называют альтернативной Нобелевской. Награда присуждена за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне", сообщил фонд во вторник, 26 сентября. Хадиджа Исмаилова стала первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана, пишет dw.com.

Одновременно с азербайджанской журналисткой альтернативной Нобелевской премией награжден индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в сфере защиты прав человека, а также эфиопская правозащитница Йетнеберш Нигусси, которая борется за права инвалидов в Африке и во всем мире. Каждый из них получит по 105 тысяч евро. Кроме того, американский адвокат Роберт Билотт, специализирующийся на сфере защиты окружающей среды, стал почетным лауреатом, денежной премии он не получит.

1 сентября 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор сотруднице азербайджанского бюро радио "Свобода" Хадидже Исмаиловой, признав ее виновной сразу по нескольким статьям: присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление должностными полномочиями. Сама журналистка сочла процесс политически мотивированным. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.