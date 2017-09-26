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Курт Волкер: США не приемлет миротворцев РФ в Донбассе

  • 26.09.2017, 15:40
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Курт Волкер

Представитель Госдепа США в Украине резко высказался насчет плана Путина по Донбассу.

Присутствие миротворцев в Донбассе только на линии прекращения огня разделит страну, сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение страны-агрессора РФ о введении миротворцев неприемлемо и разделит Украину. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Когда мы говорим собственно о присутствии миротворцев (в Донбассе, - ред.) то, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией, и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это неприемлемо для любого, так территорию (Украины, - ред.) не восстановит", - подчеркнул Волкер.

По его словам, если получится установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживания тяжелого оружия, установить контроль за украинско-российской границей со стороны Украины, то это может быть многообещающей инициативой. 

"Оба правительства сейчас рассматривают концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет правда значимой и полезной", - добавил он.

Волкер считает, что сейчас многое сводится к решению России. "Если они захотят сделать еще одну Абхазию (из оккупированного Донбасса, - ред.), то они могут это сделать, однако для России - это будет очень затратное предложение", - сказал он.

Волкер добавил, что ранее РФ хотела влиять на правительство в Киеве. "Она (Россия, - ред.) хотела иметь пророссийское правительство, осуществив вторжение и оккупацию части Украины. Сейчас Украина является более объединенной, более национальной, более антироссийской, более прозападной, чем раньше", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины подчеркнул, что РФ несет большие финансовые затраты, связанные с содержанием оккупированного Донбасса.

"Поэтому это открывает путь к тому, что Россия, возможно, попробует как-то изменить тактику", - добавил Волкер.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

В МИД напомнили, что еще в марте 2015 года президент Петр Порошенко направил в ООН обращение о развертывании в Украине миротворческой операции, однако Россия с тех пор постоянно саботирует этот вопрос в Совбезе.


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