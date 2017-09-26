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Волонтер в Беловежской пуще: Ночью на поиски не выходят, но мы решились

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  • 26.09.2017, 17:52
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Фото: Сергей ГАПОН

Энтузиазм волонтеров не угасает даже после полутора недель безрезультатных поисков пропавшего в Беловежской пуще мальчика.

- Сколько вас человек? Добровольцев и прессу немедленно возвращайте в штаб! – кричит в телефонную трубку координатор волонтеров из поисково-спасательного отряда «Ангел» Кирилл.

Уже около 8 часов вечера, девятый день безуспешных поисков 11-летнего Максима Мархалюка, пропавшего в окрестностях деревни Новый Двор в Гродненской области. Полчаса назад в лагерь вернулись последние две поисковых группы – их Кирилл тоже поторапливал поскорее выбираться из леса, пишет kp.by.

- Поиски в темное время суток мы не ведем, - строго объясняет он. - В пуще темнеет очень быстро, ночью – хоть глаз выколи, неподготовленным людям туда нечего и соваться. Я и днем по лесу собираю отставших и потерявшихся, а тут ночь!

Журналисты приехали в лес вместе с поисково-спасательным отрядом «ЦентрСпас». Они, как и «Ангел», знают свою работу – умеют читать карты, хорошо ориентируются в лесу. Двоих гражданских вместе с одним из поисковиков все-таки отправляют на базу. Журналисты остаются.

- Возьмите фонарики. И не отставайте! – дают журналистам установку.

С просеки сворачиваем вглубь леса. Фонарики на каждом шагу высвечивают грибы – их тут море, но волонтерам не до них. Они решили проверить место, на которое указала какая-то женщина, «которой можно доверять».

- Ночью на поиски не выходят, но мы решились от безысходности, - говорит волонтер «ЦентрСпаса».

Продираться приходится через поваленные деревья и густые кустарники. Все идут рядом друг с другом. О каждой остановке предупреждают, даже если кто-то присел просто завязать шнурки на ботинках.

- Стоп… А нет, работаем дальше, показалось, что под деревом пакет, - у всех есть фонарики, но лучше быть в поле зрения, идти рука об руку.

Среди леса встречается деревянное здание. Волонтеры заглядывают и в него. Там свалены тюки сена – рядом есть кормушка для диких животных.

- Здесь сушка! – громко объявляет один из волонтеров.

Сушка фотографируется, о находке сообщают в штаб.

- А здесь под тюком сено как будто примято… Это могла быть лежанка!

Волонтеры осматривают все остальные рулоны, но приходят к выводу, что на место ночлега ребенка эта выемка, рядом с которой лежит сушка, мало похожа. Все вымотаны и физически, и морально, и принимают желаемое за действительное. В глухом лесу не страшно быть вместе с другими, но в воздухе будто витает какая-то тревога. До сих пор о мальчике нет вообще никакой информации, но надежда найти его все еще теплится. И кажется, что это случится как раз тогда, когда руки уже опустились.

Ночное прочесывание леса продолжается еще пару часов, пока журналисты не выходят на кормовую поляну размером с 50-метровый бассейн. Почему-то именно на нее указали поисковикам. Выстраиваемся в цепочку вдоль поля, и, внимательно глядя под ноги, осматриваем его. Ни-че-го.

- Точно хорошо просмотрели все? Ладно, возвращаемся в штаб, я увидел то, что хотел, но здесь пусто, - устало говорит координатор нашей небольшой группы.

Обратно двигаются так же медленно, по пути просвечивая лес вдоль просеки.

- Иногда приходится проверять любые версии, даже самые бредовые. Только бы найти его, - пожимают плечами поисковики.


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