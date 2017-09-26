10 главных фактов об исчезновении мальчика в Беловежской пуще 1 26.09.2017, 16:18

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Фото: svaboda.org

Одиннадцатые сутки ищут 10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Новом Дворе Свислочского района.

По-прежнему никаких следов Максима Мархалюка не выявлено. Следственный комитет завел сегодня уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК. «Свабода» собрала 10 главных фактов про исчезновение 10-летнего ребенка:

1. Обстоятельства исчезновения

Первые сообщения об исчезновении Максима Мархалюка появились 18 сентября. В сводке говорилось, что в милицию обратилась мать 10-летнего мальчика и сообщила, что около 20.00 вечером 16 сентября он поехал на велосипеде в сторону леса возле своей деревни и исчез. Уже в 22 часа в этот же день Максима начали искать - родители, односельчане, сотрудники милиции и МЧС. В лесу нашли велосипед мальчика, корзинку с грибами, но больше никаких следов.

2. Где это происходит

Все события происходят в деревне Новый Двор Свислочского района на окраине Беловежской пущи. В сельсовете сказали, что дом Мархалюков стоит на окраине деревни, рядом с лесом. Метров за 500 от дома в лесу сооружен шалаш, где Мархалюки сушат грибы.

Уже в понедельник 18 сентября на поиски Максима вышли не только милиционеры и сотрудники МЧС, а и учителя его школы, старшеклассники, жители Нового Двора и окружающих деревень, приехали волонтеры из разных городов Беларуси.

3. Про Мархалюков

Максиму Мархалюку 10 лет. Согласно милицейской сводке, он выглядит на 8-9 лет, был в синих спортивных штанах, коричневом свитере с капюшоном, вишневой безрукавке.

Мать Валентина Николаевна работает техничкой в школе, отец Валерий Николаевич - рабочий местного сельхозпредприятия.

Валентина сказала журналистам, что они обошли в поиске Максима всю окрестность и днем и ночью, осмотрели болота и заброшенные дома, прочесывали лес, но безрезультатно. Старший брат Максима Саша (закончил уже военное училище) сказал, что брат предупредил его: мол, походит только по опушке леса и вернется домой. Он также говорит, что Максим один далеко никуда не ходил, что в тот день ни с кем не ссорился. По словам Саши, его брат мог испугаться стада зубров - там, где Максим оставил свой велосипед и корзину, было много зубриных следов.

В первые дни, как мальчик исчез, родители обратились к гадалкам и экстрасенсам - те якобы говорили, что мальчик жив.

4. Версия поискового штаба

Через 10 дней после исчезновении Максима Мархалюка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УПК.

Статья постановляет начинать дело, если в течение 10 дней от подачи заявления об исчезновении человека обнаружить его местонахождение не удалось.

Ранее следователи не видели оснований для уголовного дела. Как они говорили, нет причин полагать, что мальчик стал жертвой преступления.

Основная версия, которой в течение десяти дней придерживались в поисковом штабе, - мальчик заблудился в лесу.

Территория леса поделена на квадраты, каждый из них проверяется. В штабе говорят, что искатели прошли максимальное расстояние, которое мог преодолеть мальчик за это время. По-прежнему в поиске задействованы вертолеты и беспилотники с тепловизором. Поиски продолжаются.

5. Главная опасность в пуще

По словам координатора отряда «Ангел» Кристины Басовой, которая дважды выезжала в Новый Двор искать Максима, самое опасное для мальчика - дикие животные, непроходимые болота и сама погода.

«За эти дни мы встретили и зубров, и волка, и кабанов, и косулю, - говорит Кристина. - На неделе были дожди, сыро и морозно. Это все очень сложно даже для подготовленного взрослого человека».

6. Что люди говорят

Местные утверждают, что мальчик подготовлен и исчезнуть в лесу так просто не мог. Многие из горожан считают, что его могли напугать зубры, и допускают, что он там просто скрывается.

Правда, те же местные добавляют, что подобных случаев в их деревне никогда раньше не случалось. Мол, и дети деревенские хорошо знают, куда можно пойти, а куда не стоит. Про Максима говорят, что с незнакомыми людьми он никуда бы не пошел и тем более никуда бы не поехал.

7. Масштабная поисковая операция

Операцию по поиску Максима назвали самой масштабной в Беларуси.

Через неделю после исчезновения Максима в Беларуси был объявлен сбор всех искательно-спасательных отрядов. В минувшие выходные в поисках мальчика принимали участие несколько тысяч человек. Кроме сотрудников милиции, военнослужащих, пограничников, милиционеров, сотрудников МЧС, в Новый Двор приехали люди со всей Беларуси, волонтеры из Смоленской области и Литвы.

8. Немыслимое количество волонтеров

Наибольшее количество поисковиков наблюдалось в выходные дни. По официальным данным, в субботу в Новый Двор съехались свыше двух тысяч волонтеров. Специалисты отмечали, что многие люди вообще не имели никакого опыта в подобных операциях, иногда просто не знали, как себя вести и что делать.

Тем не менее всех разбили на группы, каждая из которых получила свой квадрат поиска.

Волонтеры говорят, что ходили лесом и болотами по 10 часов, иногда под дождем. Но никаких следов Максима обнаружить никому не удалось. Координатор отряда «Ангел» Кристина Басова, несмотря на разного рода недостатки в организации, считает, что поиски ведутся на самом высоком уровне.

«Да, в начале были проблемы и даже не было единой координационной точки, куда бы стекалась информация от всех поисковых групп. Но за очень короткое время специалисты сумели упорядочить координацию и направить людей на поисковые мероприятия. Сумели накормить людей, обогреть и дать место для отдыха. В этом участвовали все. Просто люди на самом деле были мотивированы на то, чтобы найти Максима», - сказала Басова.

По словам Кристины, те, кто не смог приехать и помочь в поиске, переводили деньги на расчетный счет отряда. И это, говорит она, также большая помощь.

9. Может ли ребенок выжить в лесу так долго

Координатор отряда «Ангел» Кирилл Голубев, который сегодня координирует работу в Беловежской пуще, говорит, что вероятность того, что мальчик жив, реальна. По его словам, были случаи, когда четырехлетний ребенок, исчезал в тайге, выживал в течение 10 суток.

«Мы предполагаем, что мальчик еще жив. Поиски продолжаются, никаких новых следов Максима не выявлено, но мы верим и ищем», - говорит Кирилл Голубев.

Командир отряда «Ангел» Сергей Ковган сказал, что операция имеет статус поисково-спасательной.

«Дело в том, что сейчас в лесу особенно нечем питаться. Я понимаю, что охотник еще мог бы себе добыть пищу, но он не охотник, это же только подросток, и трудно представить, чем бы он мог здесь питаться», - говорит Ковган.

10. Операция продолжается

По официальной информации, 25 сентября в поисках Максима было задействовано свыше 500 человек. Поиски продолжаются, никаких новых следов Максима пока не выявили.