закрыть
26 сентября 2017, вторник, 19:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минобороны Литвы: «Запад-2017» - симуляция нападения на страны Балтии

  • 26.09.2017, 19:13

Кроме этого, в учениях было задействовано в несколько раз больше военнослужащих, чем было объявлено.

В недельных военных учениях "Запад-2017" было задействовано в несколько раз больше военнослужащих, чем было объявлено, были проведены бомбардировки и другие опасные действия в непосредственной близости от стран Балтии, говорят руководители военной разведки и Министерства обороны Литвы, передает ru.delfi.lt.

Представляя во вторник предварительную оценку завершившихся на прошлой неделе российско-белорусских учений "Запад-2017", представители Вооруженных сил Литвы подчеркнули, что сейчас наблюдается отвод российских военных подразделений с территории Беларуси, между тем учения в Калининградской области продолжаются.

© Rimas Pocius

Министр обороны Раймундас Кароблис напомнил, что официально Россия декларировала численность военнослужащих, которые будут участвовать в учениях - 12,7 тыс. человек.

"Я бы не хотел сейчас конкретно приводить цифры и их комментировать, идет предварительная оценка. Но численность военных на учениях в несколько раз превышала официально декларированную Россией", - сказал журналистам директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Ремигиюс Бальтренас.

Между тем Кароблис сказал, что во время учения производились "конвенционные действия против государств более высокого технологического уровня, конкретно - (государств) НАТО", и они носили "как наступательный, так и оборонительный характер".

Он отметил, что это не соответствовало сообщениям о том, что учения посвящены антитеррористическим операциям, потому что в комплексных учениях участвовали "все элементы Вооруженных сил Российской Федерации, включая Военно-космические силы".

"Важно, что состоялась симуляция нападения из РФ на все страны Балтии", - сказал он.

По словам министра обороны и представителей армии, действий во время учений подтверждают прежние опасения, что российская армия способна реагировать в течение 24-48 часов.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок