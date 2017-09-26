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В Речицком районе председателя колхоза поймали за рулем без прав

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  • 26.09.2017, 22:20
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Фото: Depositphotos.com

Автомобиль руководителя «Фрунзе-Агро» не прошло техосмотр, а путевой лист не был заполнен с 24 августа.

Машину ВАЗ-2123 в агрогородке Вышемир Речицкого района остановили для проверки документов. Управлял им руководитель сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро». Как выяснилось, вел он без прав, автомобиль не прошел техосмотр, а путевой лист не был заполнен с 24 августа, передает gomel.today.

- Данное сельхозпредприятие уже не раз попадало в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, - рассказала начальник отделения агитации и пропаганды Гомельского областного управления ГАИ Ольга Резвякова. - До этого руководители организации 9 раз привлекались к административной ответственности за нарушения законодательства в области обеспечения дорожного движения: не выполняли предписаний ГАИ, допускали к участию в дорожном движении лиц, не имеющих права управления, а также транспортные средства, не прошедшие гостехосмотр.

Кстати, в Гомельской области с начала июля ГАИ за различные правонарушения привлекла к ответственности 196 водителей и механизаторов, управлявших транспортными средствами предприятий агропромышленного комплекса. 107 - за непройденный техосмотр, 11 - за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 34 - за вождение без прав.


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