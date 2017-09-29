Кому хан Владимир ярлыки раздает 1 Игорь Яковенко

29.09.2017, 11:59

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Результатом кадровой политики Путина может стать потеря власти в регионах.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 27.09.17 объявил о своей отставке. Чуть позже в этот же день стало известно о предстоящей отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Это будет уже четвертый отставленный наместник за сентябрь. Прежде чем комментировать эту и другие кадровые «загогулины» следует сделать небольшое отступление.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров, выступая на «Воскресном вечере» у Соловьева 24.09.17 сообщил важную новость: «Как же можно говорить, что на аллее правителей России должны быть и ханы? Никогда монголы Русью не правили!». И далее доктор исторических наук поясняет, что ханы выдавали русским князьям ярлыки на княжение, а уж те управляли вверенными им территориями. В соответствии с этой концепцией можно сказать, что, поскольку некоторое время назад ханская ставка переместилась в Москву, то и сегодня Путин не управляет Россией, а лишь раздает ярлыки губернаторам.

В сентябре 2017 состоялась обильная раздача ярлыков. Сначала действие 16 ранее выданных ярлыков было подтверждено 10.09.17 в ходе странной процедуры, названной почему-то «выборами губернаторов». Затем началась увлекательная процедура отъема старых ярлыков и раздача новых. Процедура эта проходила всегда по одному и тому же сценарию. Сначала в прессе появлялись сообщения об отставке губернатора. Губернаторская пресс-служба немедленно с возмущением опровергала эти сообщения, называя их, как правило, происками врагов России. Через какое-то время в прессе появляются данные о том, что губернатор пакует чемоданы, на что губернаторская пресс-служба отвечает презрительным молчанием.

Логика замены ярлыкодержателей довольно прозрачна. Путину важно с блеском провести собственное переназначение в марте 2018 и футбольное мировое первенство летом 2018. Эти две цели – приоритетны. Есть еще несколько целей второго ряда. Одна из них – в регионе должно быть тихо. В том смысле, что из региона не должно доноситься никаких громких звуков. Ни от подведомственной популяции, ни от оппозиции, ни от самого держателя ярлыка. Поэтому отбираются ярлыки у всех глав регионов, имеющих самостоятельный политический вес и как следствие, способных издавать какие-то самостоятельные звуки. В стране уже давно нет местных начальников, способных говорить с президентом если и не на равных, то хотя бы с достоинством, без угодничества.

В сентябре лишились своих ярлыков главы Самарской, Нижегородской областей и Красноярского края. На очереди еще несколько, в первую очередь эксперты называют губернаторов Мурманской и Омской областей.

Теперь уже бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен налаживать отношения с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Чтобы оценить специфическое чувство юмора Владимира Путина надо представлять себе, что такое Николай Иванович Меркушкин. Бывший самарский и бывший мордовский наместник, Николай Меркушкин – человек изумительный и очень яркий. За долгие годы руководства Республикой Мордовия он зачистил ее до уровня кадыровской Чечни и явно ставил задачу достичь северокорейского уровня стерильности. При нем в Мордовии за «Единую Россию» голосовали 92%. Переброшенный на Самарскую область он активно начал процесс мордовизации этого региона. И некоторых успехов добился: до него за «ЕР» в Самаре голосовали 40%, при нем – 51%.

При этом Николай Иванович - оригинальный мыслитель. Россиянам он советовал «молиться богу, чтобы получать пенсии». От избирателей Самарской области требовал, чтобы они «подставили плечо федеральному центру, иначе у него ничего не попросишь». Губернатор Меркушкин лично видел «инструкцию по захвату власти», которую привезла из США Галина Старовойтова, которая, как выяснил Меркушкин, была «связной». Кроме того, Меркушкин просвещал жителей подведомственной популяции и в отношении Навального, который «все равно что Саакашвили. Он (Навальный) прислан в Россию исполнять план Даллеса» (главы ЦРУ в 1953-1961). «План Даллеса», о котором сам Аллен Даллес понятия не имел, зато его идеи излагал писатель Анатолий Иванов в романе «Вечный зов» - это из той же серии, что и «Протоколы сионских мудрецов». Так что Самара, несомненно, много потеряла, а финно-угорским народам следует подготовиться – их ждет масса новых впечатлений.

Нижегородский отставник, Валерий Шанцев не столь ярок, как Меркушкин, зато по своему аппаратному весу, пожалуй, потяжелее будет. Однако, с местной политической и административной братвой договориться не смог, в связи с чем полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич публично отругал Шанцева, заявив, что у него в области «постоянная война».

Эксперты сообщают, что на очереди губернаторы Омской и Мурманской областей. Слухи об отставке омского наместника Виктора Назарова идут давно, поскольку считается, что он не вполне в состоянии контролировать эту область, где традиционно сильны левые настроения. Что касается мурманской начальницы, Марины Ковтун, то тут проще. В отношении ее ближайшего окружения ведется следственная проверка на предмет уголовного преступления. Поскольку все это уже вышло на поверхность, то вероятность ее замены довольно велика. Закон путинской России гласит: воровать надо тихо. Марина Ковтун допустила утечку и краешек ее одежды уже попал в зубчатые колесики следствия. Если и вырвется, то, скорее всего, ценой сдачи ярлыка на Мурманскую область.

Хан всея Руси Владимир теперь раздает ярлыки сравнительно молодым, сравнительно молчаливым, сравнительно скромным гражданам. Кодовое наименование такого типажа: «молодые технократы». Это серые аппаратные мыши-переростки, шустрые, сообразительные и осторожные. Хорошо знают ходы-выходы, помнят про крысиные яды и мышеловки, а главное, прошли отличную школу аппаратной дрессировки. Таковы новый начальник Нижегородской губернии Глеб Никитин (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), наиболее вероятный кандидат на Красноярский край Михаил Котюков (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), которого, возможно, перебросят на этот регион после того, как он успешно раздавил Российскую академию наук, возглавляя ФАНО. Примерно по этим лекалам скроены и все остальные путинские назначенцы последнего времени.

В регионах России после очередной губернаторской зачистки станет немного тише. После отставок Шанцева, Меркушкина и предполагаемой отставки Абдулатипова на местах останется всего два человека, которых можно назвать «тяжеловесами»: Кадыров и Тулеев. Во всех остальных случаях на местах присматривать за населением станут путинские назначенцы новой волны. Они, как правило, отлично ориентируются в коридорах власти, точно знают, куда поставить ногу, чтобы случайно не наступить на интересы Сечина или Чемезова. Но в случае нештатных ситуаций такой вышколенный аппаратчик как правило теряется, впадает в панику и либо делает глупости либо погружается в ступор. Поэтому результатом кадровой региональной политики Путина, скорее всего, будет потеря контроля за происходящем в стране в случае первого же потрясения.

Игорь Яковенко