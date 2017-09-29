И «склеил ласты» государь Александр Сотник, sotnik-tv.com

29.09.2017, 19:01

Владимир Путин

Как бы ни именовали «его» в народе крокодилом да молью плешивой – а «оно»-то все равно – человек... И способно окочуриться.

Разумеется, «оно» переучредится. И, безусловно, никакого «второго тура» не будет, потому что «ему доверяет большинство». «Оно» в очередной раз обязано убедить и себя, и окружение, и мировую общественность в собственной безальтернативности. Ну, а как еще диктаторы пролонгируют власть? – только так. Обманом, приписками, «каруселями», угрозами, зачистками. Никакого иного инструментария со времен Цезаря никто не придумал: даже изобретательный Гитлер с современным Ким Чен Ыном. Посему спецоперация будет происходить по уже известным лекалам с характерной поправкой на местность. И воссядет «оно», и довольно отрыгнет, и оскалится в сторону врагов – внешних и внутренних, и полетят всякие Фейсбуки да Твиттеры по закоулочкам, и пискнет в последний раз ненавистный Телеграм, и воцарятся тишь да гладь, да лубянская спец-благодать.

И все бы хорошо, да что-то нехорошо. А «нехорошее» это – в том, что «человек внезапно смертен». И как бы ни именовали «его» в народе крокодилом да молью плешивой – а «оно»-то все равно – человек. Двуногое млекопитающее. И способно окочуриться в самый неподходящий момент. Сидел-громоздился на троне, врал себе энергично, без напряга, как вдруг – чпок! – башка лопнула, и врачи бессильны, и молитвы деда Гундяя доходят не до Божьей канцелярии, а спамом отправляются прямиком в Преисподнюю. И «клеит ласты» Государь, и забрасывает «царь-тапочки» за «царь-икону». Тут, конечно, объявляют траур, кладут безжизненное тельце на лафет, обкладывают цветами да веночками, рыдают, а в голове перебирают варианты: «что же теперь будет?» А точнее – кто?..

В последнее время среди возможных «преемников» все чаще упоминают имя нынешнего тульского губернатора генерал-лейтенанта Алексея Дюмина. Мужчина видный, занимал руководящие посты в управлении Службы безопасности президента, в подразделении по спецоперациям ВС, был заместителем главнокомандующего Сухопутных войск и заместителем министра обороны. В 2014 году Дюмин, будучи замначальника ГРУ, возглавлял закрытое структурное подразделение, призванное провести «крымскую операцию». Говорят, что это он руководил переброской в Россию беглого Януковича. Учитывая секретность, предположительно именно после этих событий на груди его могучей легла Звезда геройской кучей.

Дюмин – человек Путина, и можно не сомневаться, что в качестве преемника он будет стоять на страже системы. Проведет чистку среди чиновников, подкрасит фасад, возможно, даже озвучит мысль об «имевшихся ранее перегибах», но не более. С личностью, причастной к аннексии Крыма, Запад станет разговаривать только в случае возвращения полуострова Украине. Но Дюмин вряд ли пойдет на такой шаг, ибо для системы он равнозначен предательству. Опять же: Дюмин – не политик, а человек в погонах. Его главнокомандующий – самовоспроизводящаяся система, и против нее он не пойдет никогда. Это вам – не Горбачев с прогрессивной Раисой Максимовной, который сделал один широкий шаг, а потом, одумавшись, поспешил отбежать на цыпочках назад, но было уже поздно. И это – тем более – не Ельцин, одержимо боровшийся за власть, и в итоге сваливший госаппарат во имя построения нового монстра.

Второй личностью, способной «перехватить власть», называют «оппозиционера в законе» Алексея Навального. И даже если ему это удастся, хотя в такое чудо совсем не верится, то очень быстро обнажится его абсолютная беспомощность. Каким образом он вернет Украине «не бутерброд»? Какими путями уйдет из Абхазии и Южной Осетии, признав грузин «не грызунами»? Где найдет армию честных чиновников, судей и силовиков?

Тупиковый путь Путина логично ведет Россию в сторону неизбежной пролонгации власти Владимира Владимировича – до упора, до полной исчерпанности идей и максимальной изношенности всей инфраструктуры. Глаза боятся смотреть далеко вперед, а руки дрожат от одной только мысли, что однажды ими придется что-то делать. Нет ни целей, ни перспектив. Есть только понимание, что будет очень плохо. И пусть это «плохо» наступит не сегодня, а когда-нибудь потом. Желательно – не при нашей жизни. Пусть за нас рассчитаются потомки, они ведь все равно нас проклянут – за нашу трусость и лень, за бесстыдство и глупую несознанку во имя эгоистичного сиюминутного спасения. И пусть все грохнется потом – ведь все равно отвечать за содеянное придется, а сегодня и без того тяжело, и так не хочется…

Получается, что это страшное «потом» вновь не оставит России выбора. Она попросту распадется на части. А в процессе распада на отваливающиеся от российского материка территории будут приезжать «люди в пробковых шлемах» и увещевать одичавших хранителей ядерных помоев: «Не продавайте эти отбросы на сторону. Лучше отдайте их нам в обмен на гарантию эвакуации – вас и ваших семей. Все равно ничем хорошим этот процесс не завершится, а вы хоть как-нибудь спасетесь…».

Но это случится далеко потом. А пока Государь в силе, бряцает оружием и перетасовывает губернаторский корпус, дабы не раздражать население обезумевшими Меркушкиными да Шанцевыми – чтобы оно хотя бы пришло в марте 2018-го к урнам с прахом избирательной системы. А там можно будет держаться, пока копыта не откинутся. И пять лет, и десять. А повезет – так и все двадцать. «А то, что придется потом платить, так это ж – пойми! – потом!..».

Александр Сотник, sotnik-tv.com