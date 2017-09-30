В Молодечненском районе пройдет пробная перепись населения 8 30.09.2017, 12:32

Она станет подготовительным этапом общенациональной переписи населения.

Со 2 по 13 октября 2017 года на территории Молодечненского района Минской области пройдет пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом общенациональной переписи населения 2019 года.

Белстат обращает внимание, что граждане могут сами выбрать способ прохождения опроса. Всего их два.

Первый способ. В один из дней со 2 по 13 октября 2017-го к жителям Молодечно и Молодеченского района домой придет переписчик, который перед тем, как начать задавать вопросы, обязан показать: удостоверение, действительное только при предъявлении паспорта. Кроме этого, у переписчика собой должна быть специальная сумка с логотипом пробной переписи и электронный планшет, в который будут заноситься все необходимые данные.

Все полученные о гражданине данные должны заноситься в присутствии самого гражданина в переписной лист непосредственно переписчиком с помощью планшета.

Второй способ. Пройти опрос можно на специально оборудованных для этих целей стационарных участках, которые расположены по адресам:

Молодечно, ул.Дроздовича, 5в

Молодечно, пл.Центральная, 2

Молодечно, ул.Машерова, 3

аг.Лебедево, пл.Центральная, 14

дер.Тюрли, ул.Молодечненская, 1

Никаких других способов проведения опроса граждан не предусмотрено, напоминают в Белстате.

Уточнить персональные данные переписчика и задать интересующие вас вопросы можно по номерам телефонов:

8-0176-58-02-83

8-017-346-87-45 («Прямая телефонная линия» на время проведения пробной переписи населения).

Напомним, очередная перепись населения пройдет в Беларуси 4−30 октября 2019 года. Она будет проведена путем опроса специально подготовленным временным переписным персоналом.