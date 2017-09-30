7 уроков от сооснователя Kickstarter Чарльза Адлера 30.09.2017, 15:18

Сооснователь самой известной краудфандинговой платформы поделился своим видением процессов, происходящих в современном мире

30 сентября Киев посетил один из сооcнователей самой известной краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер. Delo.UA побывало на его выступлении и записало его тезисы о компании, криптовалюте, а также важности гуманитарных наук в будущем.

1. Будущее криптовалюты. Я пока еще мало задумывался над этим вопросом, однако события последнего времени показывают, что к криптовалюте необходимо относиться более серьезно. Сейчас многие смеются над ней и над блокчейном, но я припоминаю середину 90-х годов, когда все смеялись над интернетом. Где все эти люди сейчас?

2. Об Илоне Маске. Меня часто спрашивают, полетит ли Илон на Марс. Я отвечаю, что да. Этот человек намного опережает свое время. Он сегодня опережает себя в 1990-х годах. Кроме того, над проектом полетов на Марс Маск работает не один, а вместе с Бэзосом и Брэнсоном в кооперации с NASA. Поэтому я думаю, что у них все получится. Это только вопрос времени.

3. О новом поколении. У меня техническое образование. Еще в школе я увлекался компьютерами и хорошо знаком с Apple и Apple II. Но я бы не спешил советовать всем получать техническое образование. Главное не диплом вуза, а ваши знания, которые вы имеете. Считаю, что инициатива должна идти от молодых людей. Они сами понимают, что для них лучше.

4. Об искусстве. Считаю, что в будущем важное значение будут иметь не только технологии, но искусство и музыка.Технология сама по себе мертва. Человек кроме мозга еще имеет и душу. Музыка помогает мне коснутся человеческой души.

5. О деньгах. Большинство стартапов на Kichstarter получают от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч долларов. Правда, есть проекты, которые получают и 20 млн долларов. Однако не все измеряется денежной массой. Многие проекты после запуска на Kickstarter получали награды, которые невозможно измерить деньгами. Но это те проекты, которые меняют мир.

6. О мире. Когда мы запускали Kickstarter, то мы работали в разных уголках Штатов. Я в Чикаго, мои партнеры с Нью-Йорка и в других уголках Штатов. Это показывает, что неважно, где вы находитесь, вы всегда будете на связи. Мне кажется в будущем это коснется всего мира, государственные границы не будут иметь никакого значения.

7. О хайпе. Сейчас мир очень зациклен на том, что популярно. Туда идут деньги, однако меня вы там не найдете. Мне не интересен хайп. Меня интересует новизна.